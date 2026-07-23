Jorge a găsit apartamentul său de la mare, închiriat turiștilor, într-o stare deplorabilă. Artistul spune că o lustră de aproximativ 1.000 de euro a fost spartă și că va avea nevoie de câteva zile pentru a remedia pagubele.

Jorge a găsit apartamentul de la mare într-o stare deplorabilă

Jorge le-a povestit urmăritorilor din mediul online experiența neplăcută prin care a trecut după ce a ajuns la apartamentul său de la mare, pe care îl oferă spre închiriere turiștilor. Artistul a publicat imagini din locuință și a arătat starea în care aceasta a fost lăsată după plecarea celor care au fost cazați acolo.

Potrivit acestuia, în apartament au fost provocate mai multe pagube, iar curățenia lăsată în urmă a fost departe de standardele pe care și le dorește pentru proprietatea sa.

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O lustră de aproximativ 1.000 de euro a fost spartă

Jorge a explicat că una dintre cele mai mari pagube este o lustră evaluată la aproximativ 1.000 de euro, care a fost distrusă. Artistul spune că a investit sume importante pentru ca apartamentul să ofere condiții cât mai bune celor care aleg să își petreacă vacanțele acolo și mărturisește că situația l-a dezamăgit.

„E trist să pui suflet și sute de mii de euro în apartamente care bucură o mare parte din oameni în vacanțele lor. Vrem să le oferim condiții de 5 stele plus pentru toți cei care vin și se cazează la noi. Pur și simplu, unii oameni nu au educație, bun simț și respect față de nimic”, a transmis artistul.

Următorii turiști au fost relocați

În urma pagubelor descoperite, Jorge a anunțat că apartamentul va avea nevoie de câteva zile pentru reparații și igienizare. Artistul și-a cerut scuze persoanelor care urmau să fie cazate în perioada imediat următoare și a precizat că a găsit o soluție pentru acestea.

„Ne cerem scuze pentru că va dura 2-3 zile până vom remedia tot, însă am găsit soluții să mutăm următorii musafiri și le mulțumim pentru înțelegere”, a mai spus Jorge.

Artistul spune că își dorește să ofere condiții de top

Jorge a explicat că a investit în amenajarea apartamentului tocmai pentru ca turiștii să beneficieze de confort și condiții cât mai bune pe durata sejurului. Din acest motiv, starea în care a găsit locuința l-a surprins și l-a determinat să vorbească public despre experiența prin care a trecut.

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