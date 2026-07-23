NATO a aprobat extinderea către Est a rețelei de conducte pentru combustibil

După mai bine de cinci ani de negocieri intense, NATO a aprobat oficial extinderea către Est a rețelei sale de conducte pentru combustibil. Proiectul este considerat vital pentru consolidarea securității și îmbunătățirea mobilității militare pe întreg Flancul Estic.

Decizia vine ca un răspuns direct la lecțiile învățate în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Conflictul de la graniță a demonstrat aliaților că o infrastructură logistică rapidă și eficientă este la fel de importantă pentru apărarea colectivă ca forțele militare propriu-zise.

„România obține un rezultat strategic important în cadrul NATO. După peste cinci ani de negocieri, Alianța a aprobat extinderea către Est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil, un proiect esențial pentru consolidarea securității și mobilității militare pe Flancul Estic. Decizia vine și ca urmare a lecțiilor învățate după invazia Rusiei împotriva Ucrainei, care au demonstrat cât de importantă este infrastructura logistică pentru apărarea colectivă”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj pe X.

Investiția pentru extinderea sistemului de conducte NATO ajunge la 27 de miliarde de euro

Consiliul Nord-Atlantic a dat undă verde finanțării acestui proiect masiv din fondurile comune ale Alianței. Bugetul total se ridică la 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, reprezentând cea mai mare investiție de acest tip din întreaga istorie a NATO.

„România a fost implicată activ încă de la început în acest proces, prin eforturile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale și ale Delegației României la NATO. Consiliul Nord-Atlantic a aprobat ieri finanțarea proiectului din fondurile comune ale NATO, în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței”, a mai transmis președintele Nicușor Dan.

România obține un rezultat strategic important în cadrul NATO.

După peste cinci ani de negocieri, Alianța a aprobat extinderea către Est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil, un proiect esențial pentru consolidarea securității și mobilității militare pe Flancul Estic.… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 23, 2026

România obține 2,15 miliarde de euro de la NATO

Din această sumă totală, României îi vor reveni aproximativ 2,15 miliarde de euro. Proiectul reprezintă rezultatul unor demersuri diplomatice și tehnice susținute, derulate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale și Delegația României la NATO.

„Din această finanțare, aproximativ 2,15 miliarde de euro vor reveni României”, a mai anunțat președintele.

Noua rețea de conducte pentru combustibil a NATO care va traversa teritorul României va fi utilizată atât în scop militar, cât și civil.

„Noua rețea va traversa și teritoriul României, va avea atât utilizări militare, cât și civile și va crea oportunități importante pentru economia și companiile românești. Acest proiect consolidează rolul României ca stat aliat de primă linie la Marea Neagră și întărește conectivitatea strategică a țării noastre cu aliații NATO”, a mai transmis președintele Nicușor Dan, în postarea sa de pe X.

Prin integrarea în această rețea energetică și logistică, România își consolidează poziția de stat aliat de primă linie la Marea Neagră. Proiectul nu doar că sporește capacitatea de reacție a NATO în regiune, dar conectează direct și sustenabil infrastructura națională la rețelele strategice ale aliaților din Europa Vestivă.

Nicușor Dan, încurcat la Summitul din Ankara de o întrebare privind rețeaua de conducte pentru combustibil a NATO

Președintele Nicușor Dan a fost pus în dificultate, în timpul Summitului NATO de la Ankara, în cadrul unei conferințe de presă, când un reporter Bloomberg a adresat o întrebare legată de extinderea conductelor Alianței de aprovizionare cu carburanți, o temă importantă pentru România la Summitul NATO din Turcia, potrivit G4media.ro.

Reporterul Bloomberg a întrebat, în limba română, dacă România este pregătită să contribuie la extinderea sistemului de conducte NATO, un proiect crucial pentru țările est-europene.

„Președintele Poloniei a spus acum câteva minute că va împinge ca pe agenda summitului să fie și extinderea sistemului de conducte NATO, fuel pipelines. România este un beneficiar important, dar înțeleg va nevoie și de o contribuție a statelor membre. E pregătită România să își asume un angajament?”, a fost întrebarea adresată președintelui.

Nicușor Dan a părut vizibil încurcat și a răspuns: „Pentru aprovizionare sau pentru ce? Da, din câte știu eu, infrastructura noastră e printre cele mai bune din regiune”. Răspunsul său nu a fost însă corelat cu întrebarea, ceea ce a atras atenția presei internaționale.

Extinderea conductelor de combustibil, o măsură strategică a NATO

NATO extinde rețeaua de conducte de combustibil din perioada Războiului Rece către Europa de Est și Turcia, cu scopul de a asigura aprovizionarea în caz de criză. Potrivit Bloomberg, decizia ar urma să fie anunțată miercuri, în cadrul summitului anual NATO de la Ankara.

Planul vizează conectarea bazelor militare din estul Europei la rețeaua existentă, într-un context de preocupări sporite legate de insuficiența infrastructurii din vestul Europei pentru operațiuni majore în apropierea granițelor Rusiei. „Majoritatea țărilor din flancul estic depind de infrastructura rutieră sau feroviară, mai vulnerabilă la congestionări și atacuri”, au declarat surse anonime pentru Bloomberg.

Extinderea sistemului de conducte din Europa Centrală este considerată esențială pentru alimentarea aeronavelor, vehiculelor și instalațiilor militare NATO. Importanța acestui proiect a crescut semnificativ după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Ce este sistemul de conducte pentru combustibil al NATO

Sistemul de Conducte al NATO mai este cunoscut și sub numele de NATO Pipeline System – NPS și este o rețea strategică subterană de transport și depozitare a combustibilului, concepută pentru a aproviziona rapid și eficient forțele militare ale Alianței în caz de conflict sau criză.

Originile acestei infrastructuri datează din anii ’50, în plin Război Rece, când a fost construită pentru a susține trupele aliate împotriva unei eventuale amenințări sovietice.

În prezent, rețeaua însumează aproximativ 10.000 de kilometri de conducte îngropate ce conectează baze aeriene, depozite militare, rafinării și porturi maritime din Europa. Rețeaua este compusă din mai multe subsisteme, dintre care cel mai important este Sistemul de Conducte din Europa Centrală (CEPS), care leagă Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Olanda. În total, facilitățile de stocare pot adăposti peste 4 milioane de metri cubi de combustibil, fiind utilizate în principal pentru transportul kerosenului de aviație, al motorinei și al benzinei.

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