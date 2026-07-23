Primul tunel vertical de vânt destinat publicului larg din România, care le va permite vizitatorilor să experimenteze senzația unui salt cu parașuta fără să fie nevoie să se arunce dintr-un avion, va fi inaugurat în luna octombrie, odată cu deschiderea complexului Zero Gravity Center, la Ghiroda.

Complexul este construit în jurul experienței de indoor skydiving, oferită prin intermediul singurului tunel vertical de vânt din România, și aduce sub același acoperiș unul dintre cele mai moderne centre Laser Tag indoor din Timișoara, un loc de joacă și săli pentru petreceri dedicate copiilor, precum și un restaurant, o sală de fitness și o sală multifuncțională destinată activităților sportive.

Conceptul a fost gândit pentru un public divers, care include persoane în căutarea unor experiențe noi, familii cu copii, companii care organizează evenimente și activități de team building, precum și sportivi și organizații interesate de utilizarea tunelului de vânt pentru pregătire și antrenament.

Primul tunel vertical de vânt din RomâniaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

„Am pornit de la convingerea că o experiență pe care românii o puteau trăi până acum doar în străinătate merită să existe și aici, acasă. Credem că Zero Gravity Center va diversifica piața românească de divertisment printr-un concept gândit pentru publicul larg și companii, dar și pentru sportivi și organizații care pot utiliza tunelul de vânt pentru antrenament și pregătire”, a spus Tiberiu Rada, CEO al Oracle Engineering.

Ideea proiectului s-a născut din pasiunea fondatorului pentru parașutism și din dorința de a aduce în România o experiență de indoor skydiving disponibilă până acum doar în centre specializate din marile orașe europene. După cinci ani de dezvoltare și o investiție de aproape 9,5 milioane de euro, proiectul a devenit realitate și marchează o premieră pentru piața românească de divertisment.

Tunelul vertical de vânt a fost dezvoltat împreună cu Aerodium Technologies, unul dintre liderii mondiali în proiectarea și construcția tunelurilor de vânt, și integrează tehnologii de ultimă generație, fiind unul dintre cele mai moderne din categoria sa.

Singurul tunel vertical de vânt din România

Dezvoltat pe o suprafață construită de peste 3.200 mp, complexul este amplasat la Ghiroda, în apropierea Aeroportului Internațional Timișoara și a granițelor cu Serbia și Ungaria. Poziționarea sa îi oferă acces la o piață regională de aproape cinci milioane de locuitori, care cuprinde vestul României, nordul Serbiei și sudul Ungariei, cunoscută sub denumirea de regiunea transfrontalieră Dunăre–Criș–Mureș–Tisa (DKMT).

Dezvoltatorii estimează că noul complex va atrage vizitatori nu doar din România, ci și din orașe precum Novi Sad și Subotica (Serbia), respectiv Szeged și Kecskemét (Ungaria), contribuind astfel la dezvoltarea turismului de agrement din vestul țării.

Atracția principală este tunelul vertical de vânt destinat experiențelor de indoor skydiving. Camera de zbor are un diametru de 3 metri și o înălțime de 10 metri, iar curenții de aer generați în interior ating viteze de până la 290 km/h, reproducând condițiile căderii libere într-un mediu complet controlat și sigur.

Simularea zborului este accesibilă atât persoanelor aflate la prima experiență de acest gen, cât și practicanților de parașutism. Înainte de fiecare sesiune, participanții beneficiază de instructaj și echipament complet, iar fiecare zbor se desfășoară sub supravegherea instructorilor specializați.

Facilități de antrenament pentru parașutiști

La nivel internațional, tunelurile verticale de vânt sunt utilizate nu doar ca destinații de recreere, ci și ca facilități de antrenament pentru parașutiști, sportivi de performanță și profesioniști din domeniul aviației. Totodată, simularea zborului a dat naștere unei discipline sportive dedicate, Bodyflying, un sport accesibil tuturor categoriilor de vârstă, cu competiții și campionate organizate la nivel internațional.

Zero Gravity Center își propune să dezvolte parteneriate cu Aeroclubul României, Federația Română de Parașutism, precum și cu structuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, interesate să utilizeze simulatorul în programele de pregătire și antrenament.

Complexul include unul dintre cele mai moderne centre Laser Tag indoor din Timișoara, dotat cu proiecții holografice, efecte speciale și o arenă care se reconfigurează în timpul jocului, oferind scenarii dinamice și experiențe diferite la fiecare sesiune.

Pentru familiile cu copii, centrul pune la dispoziție un loc de joacă modern, cu zone adaptate diferitelor categorii de vârstă, spații dedicate activităților de parkour și săli pentru organizarea petrecerilor aniversare și a altor evenimente private.

În cadrul complexului vor funcționa o sală de fitness dotată cu echipamente de ultimă generație și o sală multifuncțională, concepută pentru activități precum karate, dans, gimnastică și antrenamente de grup.

Experiența este completată de un restaurant cu o capacitate de aproximativ 200 de locuri și o zonă de lounge cu vedere directă către tunelul de vânt, astfel încât vizitatorii să poată urmări sesiunile de zbor în timp ce iau masa sau se relaxează.

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