„Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național, Confederația Național Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România „Frăția”, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Confederația Națională Sindicală „Meridian” și Blocul Național Sindical (BNS) solicită tuturor partidelor politice parlamentare oprirea oricărui demers parlamentar în ceea ce privește proiectului Legii salarizării în sectorul public. Vă informăm că ne retragem din orice consultare privind actualul proiect de lege vehiculat în spațiul public, apreciind că acesta nu mai poate constitui baza unei reforme credibile și acceptate de toate părțile implicate, din cauza timpului extrem de scurt ramas la dispoziție”, spun sindicaliștii, potrivit comunicatului BNS.

Aceștia au cerut ca noua Lege a salarizării să fie reluată după învestirea unui Guvern cu puteri depline și au propus elaborarea unui nou proiect în cel mult șase luni, care să fie echitabil, sustenabil și să nu ducă la scăderi de venituri pentru niciun bugetar.

„Ceea ce ni se propune ca reformă în sistemul public este un proiect prost conceput care deja generează convulsii sociale grave, scandaluri publice, proteste, demonstrând că nu beneficiază nici de consens social, nici de acceptarea celor pe care îi afectează în mod direct. Pretinsa reformă care ni se propune astăzi este, în realitate, un proiect defectuos, care a generat deja tensiuni sociale grave și proteste. Aceasta este dovada clară că inițiativa nu beneficiază de consens și este respinsă tocmai de cei pe care îi afectează direct. Încercările repetate de a îmbunătății proiectul prin corecții punctuale nu fac decât să agraveze dezechilibrele, deschizând calea pentru o avalanșă de litigii în instanță”, susțin sindicaliștii.

Ei mai susțin că informațiile potrivit cărora România riscă o criză majoră dacă nu primește 770 de milioane de euro din PNRR pentru Legea salarizării sunt înșelătoare: „Solicităm Guvernului interimar să oprească imediat această campanie de dezinformare! Cele 770 milioane de euro aferente îndeplinirii jalonului nu ar determina o îmbunătățire semnificativă a situației bugetare, ceea ce infirmă retorica potrivit căreia România ar fi obligată să adopte în grabă o lege profund defectuoasă sau să introducă noi taxe și impozite pentru a evita un colaps financiar”.

Sindicatele mai cer renunțarea la proiect și reluarea elaborării printr-un proces transparent și profesionist: „Solicităm retragerea imediată a proiectului și reluarea întregului proces pe baze profesioniste, transparente și fundamentate. În același timp, recomandăm partidelor politice parlamentare să își concentreze eforturile asupra celorlalte cinci reforme care trebuie adoptate cu prioritate și care nu generează controverse majore. Legea salarizării trebuie lăsată în responsabilitatea unui Guvern cu puteri depline, rezultat în urma unui proces politic stabil, capabil să organizeze consultări reale cu partenerii sociali și cu toate instituțiile implicate”.

Reamintim că CAB a suspendat pe 21 iulie procedura de consultare publică organizată de Ministerul Muncii pentru noul proiect al legii salarizării bugetarilor, la cererea Federației SANITAS. Decizia poate fi contestată.

În acest context, Ministerul Muncii a reacționat după câteva ore cu o precizare importantă: „Cauza a fost soluționată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului în calitate de pârât, ceea ce a făcut imposibilă prezentarea acestuia în fața instanței și exercitarea dreptului la apărare”.

Ce prevede noul proiect al legii salarizării, pus în dezbatere publică

Pe 17 iulie, Ministerul Muncii, condus interimar de liberalul Dragoș Pîslaru, a publicat spre consultare noua variantă a proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice. Ministerul a susținut că salariile nu vor scădea. Proiectul prevede șase gradații în funcție de vechimea în muncă, iar majorările salariului de bază vor varia între 2,5% și 7,5%, potrivit noii variante publicate în dezbatere de Ministerul Muncii.

Pe de altă parte, Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a transmis zilele trecute că noul proiect duce la diminuarea unor drepturi salariale: „FSSR susţine reforma salarizării, dar numai cu condiţia ca aceasta să protejeze veniturile reale aflate în plată şi să nu producă scăderi pentru angajaţii din Sănătate. În forma comunicată la 17 iulie, proiectul legii salarizării, deşi preia o parte dintre solicitările anterioare ale FSSR, menţine prevederi care conduc la diminuarea drepturilor salariale ale unei părţi importante a personalului”.

La rândul lor, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” au transmis că noul proiect al legii salarizării reprezintă „o nouă ofensă adusă personalului din învăţământ”. Sindicaliștii au mai spus că proiectul ignoră legea adoptată după greva generală din 2023 privind salariul profesorului debutant și promisiunea ca salariul maxim al unui profesor din preuniversitar cu gradul I și vechime maximă să fie egal cu cel al unui medic specialist.

„Parlamentul are obligaţia de a corecta această gravă nedreptate. Un vot pentru această lege este un vot împotriva şcolii româneşti, împotriva profesorilor şi împotriva viitorului copiilor noştri. Parlamentarii care vor vota acest proiect îşi vor asuma întreaga responsabilitate politică şi morală pentru accentuarea crizei din educaţie, degradarea sistemului de învăţământ şi compromiterea atractivităţii profesiei didactice. Nu poate exista educaţie de calitate cu profesori umiliţi, descurajaţi şi remuneraţi necorespunzător, fără să ţină cont de importanţa muncii pe care o desfăşoară”, au transmis sindicatele din Educație.

Legea salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice urmează să intre în vigoare pe 1 decembrie 2026. 

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