Europa Travel te invită să explorezi Moscova și Sankt Petersburg la începutul verii când amurgul se prelungește până la ivirea zorilor, într-un circuit memorabil de 8 zile. Turul beneficiază acum de o reducere de 28% din tariful standard de 1099 euro, fiind valabilă pentru rezervări până la 30 octombrie, în limita locurilor disponibile!

Moscova, orașul milionarilor desprins din basmele rusești

Moscova este primul loc pe care-l vei descoperi în circuitul alături de Europa Travel. Deși sobră în aparență, capitala are un colorit vesel datorat numeroaselor clădiri ce amintesc de istoria tumultuoasă a Rusiei, găzduind un număr mare de edificii parte din UNESCO.

Inima Moscovei este Piața Roșie, ce are o lungime de 350 metri, fiind înconjurată de numeroase construcții din piatră. Aici se află Kremlinul, edificiu de seamă pentru cultura rusească și un impresionant complex fortificat ce reunește patru palate grandioase, plus numeroase turnuri, unde se află Sediul Guvernului și al Președinției.

Din Turnul cu clopot al lui Ivan cel Mare, cel mai înalt dintre ele, ai ocazia să surprinzi cele mai bune panorame spre Piața Roșie și Catedrala Sfântului Vasile. Monumentul de cult este, probabil, cel mai fotografiat din lume, datorită numeroaselor cupole cu formă de bulb de ceapă colorate în nuanțe vesele. Catedrala Sf. Vasile a fost comandată de către Ivan cel Groaznic care a încercat apoi să-l orbească pe arhitect pentru ca această capodoperă să nu fie reprodusă.

Moscova este un izvor nesfârșit de atracții, iar odată ce ai ajuns aici trebuie neapărat să vizitezi și metroul, unde stațiile sunt decoratăe unic și considerate adevărate galerii de artă rusească, cum rar îți este dat să vezi în alt oraș al lumii.

Opțional, Europa Travel îți propune să faci o excursie-pelerinaj în orașul Serghiev Posad unde se află Mănăstirea Sfânta Treime, fondată de Sfântul patron al Rusiei, Serghie de Radonej. Edificiul de cult cu hramul Sfintei Treimi are un interior-capodoperă garnisit cu numeroase fresce realizate de geniul Andrei Rubliov și o impresionantă cupolă-dom comandată de Ivan cel Groaznic.

Vestitele Nopți Albe din Sankt Petersburg!

Festivalul Belyie Nochi este unul dintre cele mai fascinante din toată lumea.Nicicând orașul Sankt Petersburg nu este mai frumos decât în timpul Nopților Albe, când zilele de vară sunt lungi, atmosfera este una vibrantă, iar marile obiective sunt deschise 24 din 24 de ore. În plus, evenimentul este încununat cu focuri impresionante de artificii. Momentul culminant și așteptat de toți, este ridicarea podurilor basculante de peste râul Neva, făcând loc vaselor de croazieră cu turiști veniți din toate colțurile lumii pentru a admira spectacolul de culoare ce se revarsă peste Sankt Petersburg.

Capitala culturală a Rusiei și cel mai important port comercial din Marea Baltică, Sankt Petersburg te așteaptă să-i descoperi bijuteriile imperiale începând cu Palatul de Iarnă, o bijuterie barocă din mozaic alb și verde cu un somptuos interior în stil rococo.

Turul panoramic al orașului, alături de Europa Travel, îți descoperă și alte monumente de seamă precum Catedrala Sf. Isaac, Piața Dvortsovaya Pi marcată prin Coloana lui Alexandru, cea mai mare și grea construcție de granit roșu din lume, cele 9 poduri basculate sau Fortăreața Sfinții Petru și Pavel de pe Insula Hare. Nu rata vizita la Muzeul Ermitaj, unul dintre cele mai prestigioase muzee de istorie și artă din lume, ce adăpostește 2,7 mil. de exponate unice – de la artefacte din Egiptul Antic și până la picturi semnate de genii precum Monet, Van Gogh sau Michelangelo.

Opțional, Europa Travel îți propune o excursie la complexul de Palate Petrodvorets. Palatul Principal Peterhof a fost realizat la comanda țarului Petru cel Mare pentru a rivaliza cu Versailles-ul Franței. Ansamblul imperial gazduiește 30 de palate, parcuri și grădini grandioase, bisericuțe și capele, fiind parte din patrimoniul mondial UNESCO încă din 2004.

Mai poți vedea și Palatul Ecaterinei din orașul Puskin, o capodoperă a stilului rococo cu fațada de un albastru-celest, cunoscută în toată lumea pentru legendara Cameră de Chihlimbar, catalogată drept „a 8 a minune a lumii și una dintre cele mai prețioase creații ale omenirii”.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Rusia – Nopti Albe – tarif: 799 euro/persoana + 204 euro taxe de aeroport si servicii, 8 zile (3 nopti in Moscova + 4 nopti in St.Petersburg) cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*-4*, transport avion, tururi si transferuri conform programului, ghid local, asistenta turistica. *Reducere 28% din tariful standard de 1099 euro, valabila pana la 30.10, in limita locurilor disponibile! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

