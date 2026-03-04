Fosilele descoperite în India sugerează existența unui nou gigant preistoric

Titanoboa cerrejonensis, care domina ecosistemele mlăștinoase din nordul Columbiei acum 60 de milioane de ani, era cunoscut ca fiind cel mai mare șarpe preistoric, cu o lungime estimată la 14,3 metri și o greutate de 1.135 de kilograme. Însă Vasuki indicus, descoperit în India, ar putea schimba această perspectivă. Potrivit paleontologului Debajit Datta de la Institutul Indian de Tehnologie, vertebra cea mai lată a acestui șarpe măsura 11 centimetri, de peste două ori mai lată decât cea umană.

„Când aceste date au fost aplicate modelelor matematice pentru a estima lungimea totală a corpului, rezultatele au fost impresionante”, a declarat Datta. Lungimea estimată a lui Vasuki variază între 11 și 15 metri, ceea ce îl plasează în competiție directă cu Titanoboa.

Vasuki indicus este considerat cel mai vechi membru cunoscut al familiei dispărute Madtsoiide, care a trăit în timpul Eocenului, acum aproximativ 47 de milioane de ani. Descoperirea fosilelor sale în straturi de rocă ce conțin rămășițe de specii marine – rechini, pisici de mare, crocodili și balene primitive – sugerează că acest șarpe se hrănea în principal cu animale marine, la fel ca Titanoboa. Absența fosilelor de mamifere terestre sprijină această ipoteză.

Titanoboa: regele junglei din Paleocen

Cu 66-56 de milioane de ani în urmă, nordul Columbiei era o junglă mlăștinoasă luxuriantă, cu precipitații aproape duble față de Amazonul actual. Această regiune, cunoscută pentru fauna sa uriașă – țestoase, crocodili și pești masivi – a fost dominată de Titanoboa, un prădător de vârf. Oasele sale au fost descoperite în 2000 la mina Cerrejón, iar paleontologul Jonathan Bloch de la Universitatea din Florida a descris situl ca fiind plin de fosile împrăștiate „practic peste tot”.

Cât de mari sunt șerpii de astăzi în comparație cu giganții preistorici

În comparație cu acești giganți preistorici, șerpii din zilele noastre par cu mult mai mici. Cel mai lung șarpe cunoscut în prezent este Ibu Baron, un piton reticulat femelă de 7,22 metri, recunoscut oficial de Cartea Recordurilor Guinness. Experții subliniază că, sub anestezie completă, lungimea sa ar putea ajunge la aproape 7,9 metri datorită relaxării complete a corpului.

Chiar dacă Vasuki indicus ar putea depăși dimensiunile Titanoboa, cercetătorii rămân prudenți. Diferențele morfologice dintre familia madtsoiidelor și șerpii moderni complică estimările exacte ale mărimii. Cu toate acestea, descoperirea sporește interesul pentru studiul faunei preistorice, aducând noi indicii despre evoluția acestor creaturi fascinante.

