Printre cei patru colegi cu care s-au trezit din Italia direct în birouri se află și adjuncta Direcției Economice, Virginia Comșa.

”Ce poți face, când vine directorul, tu, ca angajată, ce îi spui, să nu vină la lucru?!”, explică unul dintre angajații ministerului motivul pentru care n-au putut să-și înfrunte superiorii, ci au apelat la presă.



Veniți din concediu în Italia, funcționarii publici au mers înapoi la lucru



Ceilalți sosiți din Peninsulă lucrează în două direcții ale ministerului: Economică și Control Delegați. Colegii lor s-au resemnat, deși știau că aceștia au călătorit în Italia și au sărit peste perioada de izolare.



Libertatea a încercat s-o contacteze pe Virginia Comșa. Reporterul a găsit-o, prin telefon, chiar la minister, însă aceasta a refuzat să comenteze situația.



Știți că sunt funcționar public și îmi este interzis să vorbesc cu presa. Avem departament de relații cu presa, luați legătura acolo.

Virginia Comșa, adjunct Direcția Economică din Ministerul Finanțelor:

După ce s-au întors din Italia duminică seara, două angajate au revenit la muncă luni, chiar în ziua în care Italia intra în carantină totală. În majoritatea cazurilor, oamenii dezvoltă simptomele coronavirusului în circa 5 zile, dar există și cazuri asimptomatice.



Ministerul nu știe dacă vreun funcționar se află momentan în carantină



Printre cei 600 de angajați ai ministerului se află și persoane cu boli cronice, care au risc crescut, în cazul unei infecții cu coronavirus.



În timp ce consilierul ministrului, Ovidiu Tempea, ne-a spus că la nivelul ministerului s-au luat toate măsurile de protecție în fața unei posibile epidemii cu coronavirus, surse din interiorul ministerului susțin că “nu există dezinfectanți, nu am fost instruiți”.



Redăm mai jos o parte din dialogul avut cu Ovidiu Tempea, consilier al ministrului, responsabil cu relația cu presa:



-Bună ziua, avem mai multe informații că funcționari din minister care au călătorit în Italia nu au intrat în carantină și sunt la lucru. Cum comentați aceste informații?

-Bună ziua! Ieri s-a trimis o circulară prin care întrebăm de unde au venit cei care au călătorit.

-Doar ieri ați luat măsura asta?

-Am mai întrebat și înainte, de trei săptămâni, de când am primit protocolul, am luat toate măsurile. Noi la nivelul întregului minister am făcut informare, am oprit orice deplasare externă care ținea de minister.

-Și totuși, în prezent nu știți câți angajați au călătorit în Italia și dacă vin în continuare la lucru.

-A fost chestia aia cu domnul care a postat pe Facebook, eu l-am întrebat să îmi spună despre cine e vorba, cu nume și prenume, dar nu a vrut. Dacă există aceste lucruri și ei nu au spus, au mințit, e de dosar penal.

Eu aici am o problemă, să spună cu nume și prenume dacă știe, să ne spună despre cine e vorba, nu să spui cuiva care să scrie și eu să stau să caut acul în carul cu fân. (un bărbat a scris pe Facebook că în interiorul ministerului lucrează angajați care tocmai s-au întors din Italia și merg la lucru – n.r.)

-Știu că directoarea generală adjunctă la Direcția Economică, Virginia Comșa, a călătorit recent în Italia și azi e la lucru, am vorbit mai devreme cu ea prin centrală.

-Doamna Comșa e azi la lucru? Da, cazul doamnei Comșa… ea s-a întors pe 29 februarie din Roma, a stat acasă. Atunci Roma nu era zonă roșie.

-A stat 14 zile, că azi e 12 martie, încă nu ar fi 14?

-S-a întors la lucru mi se pare săptămâna trecută, pe 4 sau 5 martie, până atunci a avut concediu de odihnă.

-Deci nu a stat deloc în autoizolare.

-Ea a fost la DSP și la medicul de familie și i-au dat apt pentru muncă și a venit. Aici într-adevăr, eu nu știu dacă s-a procedat corect.

-Îmi puteți trimite și mie avizul dânsei de la DSP?

-Nu îl am, facem investigații… Nu are niciun fel de simptomatologie din ce au spus colegele ei. Noi am trimis-o să-și facă testul.

-Când?

-Nu știu, că nu eu am trimis-o, ieri sau astăzi.

-Momentan e vreun funcționar în carantină?

-Din ce știm noi nu, dar e posibil să fie cineva în carantină.

