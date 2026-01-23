Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 24 – 30 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 24 – 30 ianuarie 2026

Între 24 și seara zilei de 25 ianuarie, comentarii în contradictoriu, dezbateri, întruniri în cadrul cărora nativii vor trebui să formuleze un răspuns clar cu privire la opinia lor referitoare la anumite inițiative care urmează să fie puse în aplicare în câmpul profesional.

Nu va fi o postură ușor de gestionat, pe fond, Leii nedorind să păcălească sau să „umble cu jumătăți de măsură”. Între 25 ianuarie, după ora 20:06′, și seara zilei de 27 ianuarie, stabilitate profesională pe direcția atribuțiilor și funcțiilor cunoscute. Între 27 ianuarie, după ora 22:55′, și începutul zilei de 30 ianuarie, întâlniri, vizite, participare susținută la o serie de activități organizate și cu ajutorul lor în care nativii se vor implicata cu entuziasm chiar dacă se vor confrunta cu tot felul de piedici mărunte.

Din 30 ianuarie, după ora 0:32′, stare organică normală, cu excepția unor ipostaze deranjante, suportate de către unele persoane care au o sensibilitate gastrică, digestivă sau metabolică mai veche care acum s-ar putea intensifica.

Întreaga săptămână, registrul relațiilor parteneriale va evolua din surpriză în surpriză, provocările ținându-se lanț. În fine, și o singură ipostază ieșită din tiparul de comportament relațional poate fi suficientă pentru a da o nouă coloratură dialogurilor și cooperării nativilor. Deși nota generală este provocatoare, Leii ar fi indicat să rămână circumspecți și să nu ia nici o decizie până pe 18 februarie, când acest context se va risipi.

Răstimpul încărcat de particularitățile induse de cele cinci planete în tranzit prin Vărsător nu va fi unul indicat pentru semnarea „dintr-un foc” a unor documente, înțelegeri, rezoluții, contracte sau asocieri, pe fond fiind lesne de bănuit că o persoană cu greu le va putea controla pe toate, după cum e de așteptat ca într-un sector partenerial să izbucnească o criză (dispută, ruptură, abandon al proiectului).

