Potrivit ziarului Bild, care citează presa locală, atacul armat a avut loc la un centru pentru tineret și s-a soldat cu cinci morți.

🇩🇪 ALERTE - Au moins 5 morts dans une fusillade à Stade, ville du nord de l'Allemagne. Un suspect a été interpellé. Une importante opération policière est en cours (Bild). pic.twitter.com/9KQYp991Kw — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 29, 2026

În mesaje comunicate pe WhatsApp și X, poliția din Stade a confirmat inițial desfășurarea unei „operațiuni majore” în centrul orașului Stade și a îndemnat locuitorii să evite zona.

Între timp, forțele de ordine din Stade au anunțat că „nu mai există niciun pericol” pentru locuitorii orașului în urma „crimei” comise într-un centru de sprijin pentru tineri.

Poliția din Stade a confirmat bilanțul de cinci morți și a adăugat că mai multe persoane au fost rănite. Circumstanțele comiterii atacului sunt necunoscute deocamdată. „Ancheta privind circumstanțele și succesiunea exactă a evenimentelor continuă”, se arată într-un comunicat.

Stade este un oraș cu 50.000 de locuitori situat lângă râul Elba și în apropiere de Hamburg.

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