„Vă mulțumesc, în numele poporului moldovean, pentru sacrificiul uriaș pe care soldații dumneavoastră îl fac pe câmpul de luptă, rezistând brutalității ruse, precum și pentru sacrificiul tuturor ucrainenilor pe care îl fac pentru ca țara lor să fie liberă și independentă”, a spus Maia Sandu.

„Fără rezistența voastră, țara noastră ar fi următoarea ocupată de Rusia. Următoarea, și probabil nu ultima. Protejând Ucraina, protejați și Moldova!”, a adăugat Sandu.

Volodimir Zelenski a discutat despre „securitate, extinderea exporturilor și cooperarea transfrontalieră”, cu Maia Sandu, a punctat liderul de la Kiev, într-o postare pe X, fostul Twitter.

