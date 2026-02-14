„Trebuie să fim conștienți că, chiar și în situația în care acordul de pace va fi unul bun pentru Ucraina, oricum Rusia nu va renunța la eforturile sale de a interveni, de a influența, de a încerca să preia controlul asupra statelor din regiune și nu doar”, a afirmat președinta Republicii Moldova după Conferința de Securitate de la Munchen.

Maia Sandu a precizat că Rusia vrea să își promoveze interesele prin influențarea proceselor electorale din diferite state: „Pentru că ceea ce face Rusia și în alte țări, încearcă să influențeze alegerile, așa încât politicieni pro-ruși să vină la putere”.

„Atunci când sunt politicieni pro-ruși la putere în diferite țări, atunci pentru Rusia este mai ușor să-și promoveze interesele”, a subliniat ea, referindu-se indirect și la România, unde au fost alegeri prezidențiale în mai 2025, după anularea celor din noiembrie 2024, câștigate în primul tur de Călin Georgescu.

Președinta Republicii Moldova a menționat că vrea ca „cetățenii noștri să fie în siguranță” și „ca prezentul și viitorul țării noastre să fie decise de moldoveni, nu de forțe străine, maligne”. „De aceea am abordat inclusiv subiectul războiului cognitiv, războiul pentru mințile și inimile oamenilor, și am spus că aici trebuie să lucrăm împreună”, a completat ea.

Apoi, Maia Sandu a cerut o coaliție de apărare împotriva atacurilor hibride ale Rusiei. „Așa cum este o coaliție a voinței ca să ajute Ucraina, așa ar trebui să existe o coaliție a voinței ca să ne apărăm de aceste atacuri hibride. Pentru că nu este doar Republica Moldova vizată de ele, și pentru că ele vor deveni tot mai complexe și mai dificil de abordat”, a punctat președinta de la Chișinău.

Amintim că următoarea rundă de negocieri între SUA, Rusia și Ucraina este programată săptămâna viitoare, pe 17 și 18 februarie, la Geneva. „Sperăm cu adevărat ca întâlnirile trilaterale să fie serioase, consistente, utile pentru noi toți, dar, sincer, uneori pare că părțile vorbesc despre lucruri complet diferite”, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în discursul ținut la Conferința de Securitate de la Munchen.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE