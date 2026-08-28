Șase persoane care lucrau la aeroport s-au îmbolnăvit

Începând de luna trecută, șase persoane au contractat malaria tropicală, cea mai periculoasă formă a bolii, iar toate cazurile au legătură cu activitatea lor la aeroportul din Frankfurt. Dintre cele două persoane care au murit, una a început să se simtă rău la începutul lunii iulie, iar cealaltă la jumătatea lunii august. Celelalte patru persoane infectate au fost tratate în spital și sunt în prezent în afara oricărui pericol, potrivit Departamentului de Sănătate Publică din Frankfurt.

Autoritățile au trimis scrisori tuturor angajaților aeroportului, în care le-au prezentat simptomele la care trebuie să fie atenți și i-au îndemnat să fie vigilenți. Medicilor li s-a cerut, de asemenea, să ia în calcul malaria atunci când consultă persoane care lucrează la aeroport sau în apropierea lui și care prezintă febră fără o cauză clară.

Ce este „malaria de aeroport”

Departamentul de Sănătate din Frankfurt a explicat că există un fenomen extrem de rar cunoscut drept „malaria de aeroport”. În astfel de cazuri, țânțari proveniți din regiuni în care malaria este răspândită pot fi transportați cu avionul, în cabina pasagerilor sau în cala de bagaje. După aterizare, insectele pot supraviețui suficient pentru a înțepa o persoană.

Tocmai pentru că asemenea situații apar foarte rar, medicii pot să nu suspecteze imediat malaria în cazul unei persoane care nu a călătorit într-o țară unde boala este răspândită. Un diagnostic întârziat poate crește riscul unor complicații severe și al decesului. Autoritățile sanitare subliniază însă că malaria nu se transmite de la om la om prin contact obișnuit.

Un țânțar adus cu avionul este principala ipoteză

Institutul Robert Koch, instituția germană responsabilă de controlul și prevenirea bolilor, consideră că infecțiile ar fi putut fi provocate de un țânțar din specia Anopheles stephensi adus cu avionul. Pentru a transmite malaria, un țânțar trebuie mai întâi să se infecteze după ce înțeapă o persoană care are parazitul în sânge, iar ulterior să transmită parazitul unei alte persoane.

În cazul aeroportului din Frankfurt sunt analizate două scenarii. Primul și principalul scenariu este cel al unui țânțar infectat care a ajuns cu avionul dintr-o regiune endemică. O a doua posibilitate, considerată mult mai rară, este ca un țânțar Anopheles aflat deja în Germania să se fi infectat după ce a înțepat o persoană cu malarie și apoi să fi transmis boala mai departe. Din datele disponibile în acest moment, ancheta se concentrează în primul rând asupra variantei în care insecta a fost adusă cu avionul.

Capcane pentru țânțari, instalate la aeroport

Fraport, compania care administrează aeroportul din Frankfurt, a confirmat că au fost instalate capcane pentru țânțari atât în incinta aeroportului, cât și în zonele din jur. Mai multe insecte au fost deja capturate și trimise spre analiză la un laborator de medicină tropicală din Anvers, Belgia. Șeful Departamentului de Sănătate din Frankfurt a încercat să calmeze temerile privind posibilitatea ca insecta responsabilă de infectări să se mai afle în zonă.

„Țânțarul este probabil deja mort”, a declarat acesta pentru postul de radio Hessische Rundfunk.

Temperaturile ridicate din Germania ar fi putut însă permite unor țânțari să supraviețuiască pentru perioade mai lungi decât în mod obișnuit. Autoritățile spun că, în ciuda cazurilor înregistrate, riscul pentru populația orașului Frankfurt rămâne scăzut, iar oamenii au fost rugați să nu interpreteze automat simptome precum febra sau durerile de cap drept semne ale unei infecții cu malarie.

„Nu toată lumea ar trebui să presupună că este infectată cu malarie”, a spus oficialul german.

Sunt verificate și măsurile aplicate avioanelor

Numărul neobișnuit de cazuri a determinat autoritățile să verifice dacă sunt respectate corect toate măsurile menite să împiedice pătrunderea și răspândirea țânțarilor. Printre acestea se numără dezinfectarea aeronavelor și eliminarea locurilor în care insectele s-ar putea reproduce în apropierea aeroportului.

Ancheta trebuie să stabilească exact cum au fost infectate cele șase persoane și dacă există o legătură directă între toate cazurile.

Doar 145 de cazuri au fost identificate în Europa în 55 de ani

Un studiu care a analizat cazurile de malarie aeroportuară și de malarie asociată bagajelor în Europa, între 1969 și 2024, a identificat numai 145 de cazuri. Nouă dintre acestea au fost înregistrate în Germania. Aeroportul din Frankfurt s-a mai confruntat cu un asemenea caz în 2023. Atunci, o singură persoană a fost diagnosticată cu malarie aeroportuară și a fost tratată cu succes.

Aproximativ 90% dintre toate cazurile de malarie din lume sunt înregistrate în Africa subsahariană. Aeroportul din Frankfurt are zboruri directe către mai multe țări din această regiune, printre care Etiopia, Kenya, Nigeria și Tanzania, unde riscul de malarie este ridicat sau boala este foarte răspândită. Există zboruri directe și către Namibia și Africa de Sud, unde riscul este considerat moderat sau scăzut.

Potrivit OMS, Germania figurează din 1964 printre țările în care malaria a dispărut fără măsuri specifice de eradicare. Autoritățile nu au stabilit până acum de unde a provenit țânțarul care ar putea fi responsabil pentru cazurile de la Frankfurt.

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