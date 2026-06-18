Cifra reprezintă o creștere de 5% față de 2024, însă rezultatele financiare variază considerabil între centrele comerciale.

Băneasa Shopping City rămâne liderul profitului

Mallul Băneasa Shopping City continuă să domine piața din București, fiind cel mai profitabil centru comercial pentru al șaptelea an consecutiv.

În 2025, mallul a raportat afaceri de peste 308 milioane de lei, în creștere cu 3% față de 2024, iar profitul net a rămas la același nivel cu anul anterior.

Băneasa Shopping City generează profituri mai mari decât toate celelalte malluri din București la un loc, pentru al șaptelea an consecutiv, arată analiza.

Pierderi pentru AFI Cotroceni și Mega Mall

Deși a înregistrat cea mai mare cifră de afaceri dintre toate mallurile din București, AFI Cotroceni a încheiat anul 2025 pe pierdere.

Veniturile centrului comercial au crescut cu 9% față de 2024, dar rezultatul financiar final a fost negativ.

O situație similară s-a înregistrat și la Mega Mall, care a raportat o creștere de 5% a afacerilor, cel mai bun rezultat din ultimii șapte ani, dar tot a încheiat anul cu pierderi.

Evoluții mixte pentru alte centre comerciale

Modernizarea în curs a Sun Plaza a influențat negativ performanțele financiare ale mallului, care a raportat o scădere a afacerilor cu 4% și o reducere a profitului cu 27%, până la peste 32 de milioane de lei.

În schimb, ParkLake a înregistrat un avans de 6% al afacerilor, atingând aproape 150 de milioane de lei, și o creștere a profitului cu 10%, depășind nouă milioane de lei.

București Mall și Plaza România, administrate de aceeași companie, au raportat o creștere modestă de aproape 4% a cifrei de afaceri, însă anul 2025 s-a încheiat cu o pierdere cumulată de 10 milioane de lei.

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