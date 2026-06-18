Cifra reprezintă o creștere de 5% față de 2024, însă rezultatele financiare variază considerabil între centrele comerciale.

Băneasa Shopping City rămâne liderul profitului

Mallul Băneasa Shopping City continuă să domine piața din București, fiind cel mai profitabil centru comercial pentru al șaptelea an consecutiv.

În 2025, mallul a raportat afaceri de peste 308 milioane de lei, în creștere cu 3% față de 2024, iar profitul net a rămas la același nivel cu anul anterior.

Băneasa Shopping City generează profituri mai mari decât toate celelalte malluri din București la un loc, pentru al șaptelea an consecutiv, arată analiza.

Pierderi pentru AFI Cotroceni și Mega Mall

Deși a înregistrat cea mai mare cifră de afaceri dintre toate mallurile din București, AFI Cotroceni a încheiat anul 2025 pe pierdere.

Veniturile centrului comercial au crescut cu 9% față de 2024, dar rezultatul financiar final a fost negativ.

O situație similară s-a înregistrat și la Mega Mall, care a raportat o creștere de 5% a afacerilor, cel mai bun rezultat din ultimii șapte ani, dar tot a încheiat anul cu pierderi.

Evoluții mixte pentru alte centre comerciale

Modernizarea în curs a Sun Plaza a influențat negativ performanțele financiare ale mallului, care a raportat o scădere a afacerilor cu 4% și o reducere a profitului cu 27%, până la peste 32 de milioane de lei.

În schimb, ParkLake a înregistrat un avans de 6% al afacerilor, atingând aproape 150 de milioane de lei, și o creștere a profitului cu 10%, depășind nouă milioane de lei.

București Mall și Plaza România, administrate de aceeași companie, au raportat o creștere modestă de aproape 4% a cifrei de afaceri, însă anul 2025 s-a încheiat cu o pierdere cumulată de 10 milioane de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La asta chiar că nu se aștepta nimeni, dar absolut nimeni! Ultima oră, ce a făcut Victor Ponta, într-o mișcare fulger
Viva.ro
La asta chiar că nu se aștepta nimeni, dar absolut nimeni! Ultima oră, ce a făcut Victor Ponta, într-o mișcare fulger
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Jeremy Clarkson, legenda „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer: „Dacă tratamentul merge, ne vedem în sezonul 6. Dacă nu, nu”
GSP.RO
Jeremy Clarkson, legenda „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer: „Dacă tratamentul merge, ne vedem în sezonul 6. Dacă nu, nu”
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
GSP.RO
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
Parteneri
Ultima oră! Doliu în showbizul din România! L-ai văzut la TV, l-ai îndrăgit, ai cântat și ai râs cu el! A murit fulgerător, mult mult prea devreme, mult prea crunt!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu în showbizul din România! L-ai văzut la TV, l-ai îndrăgit, ai cântat și ai râs cu el! A murit fulgerător, mult mult prea devreme, mult prea crunt!
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Avantaje.ro
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Ce a dezvăluit acum Mihaela Rădulescu despre Felix Baumgartner. Un nume important a apărut în poveste. „A fost un prieten bun pentru mulți...”
Tvmania.ro
Ce a dezvăluit acum Mihaela Rădulescu despre Felix Baumgartner. Un nume important a apărut în poveste. „A fost un prieten bun pentru mulți...”

Eugen Tomac, premier desemnat

Livetext: Discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Mai mulți parlamentari PSD nu vor vota guvernul / Cum explică Bolojan graba de a convoca Congresul Extraordinar
LiveText
Politică 17 iun.
Livetext: Discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Mai mulți parlamentari PSD nu vor vota guvernul / Cum explică Bolojan graba de a convoca Congresul Extraordinar
Kelemen Hunor explodează după zvonurile privind Guvernul Veștea: „Sunt fabulații! N-am vorbit cu premierul Ungariei”
Politică 17 iun.
Kelemen Hunor explodează după zvonurile privind Guvernul Veștea: „Sunt fabulații! N-am vorbit cu premierul Ungariei”
Parteneri
Cum ne impactează summitul G7. Detaliul care pune România pe gânduri: „Grupul E3 discută direct cu Moscova”
Adevarul.ro
Cum ne impactează summitul G7. Detaliul care pune România pe gânduri: „Grupul E3 discută direct cu Moscova”
Sondaj INSCOP. Locul surpriză pe care îl ocupă gafa lui Prunea în topul vinovaților din meciul cu Suedia. Când se va mai califica, de fapt, naționala României la un Campionat Mondial
Fanatik.ro
Sondaj INSCOP. Locul surpriză pe care îl ocupă gafa lui Prunea în topul vinovaților din meciul cu Suedia. Când se va mai califica, de fapt, naționala României la un Campionat Mondial
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

5 Știri by Libertatea- Monden: Adi Sînă este acuzat că și-a „tras” bani în plus în perioada Akcent/ Simona Halep de la „regina tenisului” la „regina mezelurilor”
Exclusiv
Stiri Mondene 17 iun.
5 Știri by Libertatea- Monden: Adi Sînă este acuzat că și-a „tras” bani în plus în perioada Akcent/ Simona Halep de la „regina tenisului” la „regina mezelurilor”
Cum și-a surprins Jorge soția: „I-am spus că mergem la Constanța să facem curățenie”
Stiri Mondene 17 iun.
Cum și-a surprins Jorge soția: „I-am spus că mergem la Constanța să facem curățenie”
Parteneri
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
TVMania.ro
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
Plinul de benzină, mai ieftin cu 40 de lei faţă de acum o săptămână. Cât se vor mai ieftini carburanţii
ObservatorNews.ro
Plinul de benzină, mai ieftin cu 40 de lei faţă de acum o săptămână. Cât se vor mai ieftini carburanţii
Luminița Anghel, devastată după ce și-a înmormântat singura soră: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”. Câți ani avea Carmen
Libertateapentrufemei.ro
Luminița Anghel, devastată după ce și-a înmormântat singura soră: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”. Câți ani avea Carmen
Parteneri
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
GSP.ro
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.ro
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Parteneri
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Mediafax.ro
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Wowbiz.ro
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Artist de muzică populară, condamnat definitiv la 17 ani și 6 luni de închisoare. Ce acuzatii grave i se aduc
Redactia.ro
Artist de muzică populară, condamnat definitiv la 17 ani și 6 luni de închisoare. Ce acuzatii grave i se aduc
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Ece Irtem. Mama actriței, răpusă de durere la căpătâiul fiicei sale
KanalD.ro
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Ece Irtem. Mama actriței, răpusă de durere la căpătâiul fiicei sale

Politic

Livetext: Discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Mai mulți parlamentari PSD nu vor vota guvernul / Cum explică Bolojan graba de a convoca Congresul Extraordinar
LiveText
Politică 17 iun.
Livetext: Discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Mai mulți parlamentari PSD nu vor vota guvernul / Cum explică Bolojan graba de a convoca Congresul Extraordinar
Kelemen Hunor explodează după zvonurile privind Guvernul Veștea: „Sunt fabulații! N-am vorbit cu premierul Ungariei”
Politică 17 iun.
Kelemen Hunor explodează după zvonurile privind Guvernul Veștea: „Sunt fabulații! N-am vorbit cu premierul Ungariei”
Parteneri
Marius Constantin, imagini unice cu soția sa, cântăreața Miruna Lazea. ”Minunați”
Fanatik.ro
Marius Constantin, imagini unice cu soția sa, cântăreața Miruna Lazea. ”Minunați”
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!
Spotmedia.ro
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!