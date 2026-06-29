Ford a mizat pe AI pentru a îmbunătăți productivitatea

În încercarea de a reduce costurile și de a crește productivitatea, producătorul auto a implementat inteligența artificială în diverse procese operaționale, inclusiv pentru verificările de calitate.

Însă, rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor. Potrivit Bloomberg, compania a reangajat peste 300 de inspectori de calitate cu experiență pentru a remedia deficiențele sistemelor automatizate. Oamenii fuseseră inițial dați afară tocmai pentru a fi înlocuiți cu inteligența artificială.

„Inteligența artificială este un instrument fantastic, dar este la fel de bună doar pe măsura informațiilor utilizate pentru a o antrena”, a declarat Charles Poon, vicepreședinte al diviziei de inginerie hardware pentru vehicule, într-o conferință de presă.

Acesta a adăugat că, în trecut, Ford nu și-a valorificat suficient cunoștințele acumulate de inginerii săi experimentați.

Ce nu a funcționat în procesul Ford de implementare al inteligenței artificiale

Deși Ford a adoptat tehnologia AI pe scară largă, inclusiv prin instalarea a 900 de camere inteligente pentru a detecta problemele de calitate chiar la sursă, Charles Poon a recunoscut că verificările automate nu au atins nivelul dorit.

„Din greșeală, am crezut că, doar introducând inteligența artificială și specificațiile de design, vom obține un produs de înaltă calitate”, a spus el, potrivit sursei citate mai sus.

Lipsa unei pregătiri adecvate și a expertizei tehnicienilor veterani, mulți dintre ei plecați din companie, a fost identificată drept una dintre cauzele principale ale eșecului.

Acum, Ford a readus acești angajați pentru a îmbunătăți sistemele automatizate și pentru a oferi mentorat noii generații de lucrători.

„Am recunoscut că, pentru a îmbunătăți unele dintre instrumentele noastre de automatizare, învățare automată și inteligență artificială, trebuie să ne asigurăm că acestea sunt antrenate de cei mai experimentați specialiști”, a mai explicat Poon.

Ford a recunoscut problemele generate de AI într-un moment bun pentru companie

Recunoașterea problemelor legate de AI vine într-un moment în care Ford anunță cu mândrie revenirea sa pe primul loc în clasamentul JD Power Initial Quality Study din SUA, un indice de referință pentru evaluarea calității vehiculelor.

Este pentru prima dată din 2010 când Ford obține această poziție. Într-un comunicat oficial, compania a subliniat că „atingerea unui nivel de calitate de top a necesitat o revizuire semnificativă a echipei”.

Aceasta a inclus înlocuirea unor lideri seniori din departamentele de inginerie, lanț de aprovizionare și producție, precum și reangajarea celor 300 de ingineri veterani care dețin „înțelepciunea dobândită în decenii de proiectare”.

Ford nu este singura companie auto care a investit masiv în inteligență artificială, într-un context în care Wall Street mizează pe această tehnologie pentru creșterea marjelor de profit. Recent, o mare companie din domeniul tech și IT a concediat sute de angajați pe care i-a înlocuit cu inteligența artificială, însă la scurt timp acțiunile gigantului s-au prăbușit. La rândul lor, Oracle, Amazon și Meta au concediat mii de angajați pe care i-au înlocuit cu tehnoloii bazate pe inteligența artificială.

Totuși, cazul Ford ilustrează provocările și limitele tehnologiei, subliniind importanța expertizei umane în procesele complexe de producție. În ciuda promisiunilor inițiale, adaptarea uneltelor AI necesită o integrare atentă și mai ales o colaborare strânsă cu specialiști experimentați pentru a atinge standardele dorite.

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