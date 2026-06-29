Aeroportul Internațional Otopeni (OTP) oferă o rețea extrem de generoasă de zboruri directe operate de companii low-cost, care te pot propulsa în doar două-trei ore direct pe șezlong, la costuri adesea mai mici decât cele din stațiunile consacrate din România.

Dacă vrei să bifezi o vacanță memorabilă, dar cu buget temperat, operatori precum Wizz Air, Ryanair, HiSky sau Animawings pun la dispoziție rute strategice către adevărate paradisuri ascunse. Iată care sunt cele mai accesibile destinații de plajă din Europa în care poți ajunge direct de la București.

Albania – Riviera Albaneză via Tirana

Albania a încetat de mult să mai fie un secret bine păstrat și a devenit o destinație de top pentru turiștii care vor peisaje similare cu cele din Grecia, dar la jumătate de preț.

Compania Wizz Air operează zboruri directe frecvente de la București către Tirana, iar prețul biletelor cumpărate din timp poate coborî sub pragul de 40 de euro.

Odată ajunși pe aeroportul din Tirana, Albania, puteți închiria o mașină sau puteți folosi transportul local pentru a ajunge în stațiuni precum Durrës (cea mai apropiată și accesibilă variantă) sau, pentru peisaje cu adevărat dramatice, în Vlorë și Sarandă.

În Albania, o masă copioasă pentru două persoane la o tavernă locală, bazată pe fructe de mare proaspete, rareori depășește echivalentul a 25-30 de euro, iar cazările în apartamente moderne pornesc de la 40 de euro pe noapte.

Grecia – Insulele Corfu și Creta

Grecia rămâne o destinație clasică, însă anumite insule oferă un raport calitate-preț mult mai avantajos decât faimoasele Santorini sau Mykonos.

Pentru vara, insulele Corfu (aeroportul Kerkyra) și Creta (aeroporturile Chania sau Heraklion) sunt deservite de zboruri directe low-cost regulate de pe Otopeni, cu prețuri extrem de competitive datorită concurenței mari dintre companii.

Corfu este recunoscută ca fiind una dintre cele mai verzi și accesibile insule elene. Dacă eviți stațiunile exclusiviste și alegi sate pitorești precum Sidari, Kavos sau Benitses, costul unui șezlong pornește de la doar 10-15 euro pe zi (adesea inclus dacă consumi o băutură de la bar).

În Creta, cea mai mare insulă a Greciei, prețurile la mâncare în tavernele tradiționale din afara zonelor ultratistice au rămas extrem de blânde cu portofelul: un gyros autentic costă în jur de 4-5 euro, iar o porție uriașă de souvlaki se situează în jurul a 12 euro.

Companiile low-cost operează zboruri directe frecvente de la București către Corfu și Creta, iar prețul biletelor cumpărate din timp poate coborî sub pragul de 40 respectiv 50 de euro.

Cipru – Larnaca și Paphos

Cipru reprezintă o altă opțiune excelentă pentru turiștii români, având avantajul unui sezon estival extrem de lung, care se întinde din mai până în noiembrie. Companiile low-cost zboară direct atât spre Larnaca, cât și spre Paphos, zborul durând aproximativ două ore. Costul unui bilet pornește de la 40 de euro pentru Corfu și 50 de euro pentru Creta.

Insula oferă o infrastructură turistică excelentă și plaje premiate cu Blue Flag, cum este faimoasa Nissi Beach din Ayia Napa. Deși Ayia Napa poate fi mai costisitoare, stațiunile din proximitatea orașului Paphos sau plajele din Larnaca oferă cazări la prețuri foarte bune.

Cipru excelează la capitolul meniurilor de tip „Meze” (un ospăț cu zeci de preparate locale aduse succesiv la masă), care oferă o sațietate garantată la prețuri fixe, fiind o metodă ideală de a economisi bani în cazul vacanțelor în familie.

Sudul Italiei – Calabria via Lamezia Terme sau Puglia via Bari

Dacă vrei să schimbi specificul balcanic cu cel italian, dar Coasta Amalfi sau Sardinia ți se par inaccesibile, sudul Italiei este răspunsul. Zborurile low-cost directe către Bari (Puglia) sau Lamezia Terme (Calabria) sunt recunoscute ca fiind printre cele mai ieftine din portofoliul operatorilor aerieni din România. Costul unui bilet pornește de la 30 de euro pentru Corfu și 45 de euro pentru Creta.

Regiunea Calabria, situată în „vârful cizmei”, este o destinație spectaculoasă și mult mai ieftină decât nordul Italiei. Stațiuni precum Tropea sau Pizzo oferă plaje cu nisip alb și ape de turcoaz, fiind flancate de stânci medievale.

Prețurile la cazare în regim de Bed & Breakfast sunt foarte avantajoase, iar gastronomia locală este renumită pentru simplitate și prețuri mici: o pizza Margherita autentică la ea acasă costă între 6 și 8 euro, iar un espresso la bar este doar 1,50 euro.

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