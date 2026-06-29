Pe data de 27 februarie 2025 ROMATSA a fost sancționată de instanță cu suspendarea timp de o lună a licenței (certificatul de furnizor de servicii nr. CN 01, ediţia 3.0 eliberat de R.A Autoritatea Aeronautică Civilă Română la data de 14 iunie 2023).

Hotărârea a fost luată ca urmare a unei plângeri depuse de șapte reclamanți care au obținut în 2019 licențele de controlori de trafic aerian – stagiari din partea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, însă de atunci n-au fost primiți la ROMATSA pentru a fi pregătiți în continuare și angajați pe posturi de controlori de trafic aerian.

Potrivit legii privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, instanța poate dispune „retragerea sau suspendarea de către autorităţile emitente a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care, printr-o acţiune discriminatoare, cauzează un prejudiciu semnificativ sau care, deşi cauzează un prejudiciu redus, încalcă în mod repetat prevederile prezentei ordonanţe” (n.r. – art. 27 alin. 5 din OG nr. 137/2000).

Reclamanți în acest proces sunt Stelian Constantinescu, Ioana Alexandra Galan, Ionuț Vlad Păduraru, Alexandra Nedelcu, Georgiana Simona Bițianu, Gabriela Tuică și Mihai Cominceanu.

Cei șapte s-au adresat și CNCD, care le-a admis acțiunea prin Hotărârea nr. 170 din 18.02.2020, contestată apoi în instanță de către ROMATSA într-un litigiu separat.

În cauza de față, pe data de 25 iunie 2024, procesul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului București – Secția a VI-a Civilă sub numărul 21083/3/2024 și cu obiectul „pretenţii restabilirea situaţiei anterioare discriminării – suspendarea licenţei/autorizaţiei de funcţionare”.

Reclamanții s-au plâns că ROMATSA refuză nejustificat să îi angajeze

Pe data de 30 ianuarie 2025, Tribunalul București a declinat soluționarea cauzei către Judecătoria Sectorului 1, însă judecătorul a sintetizat litigiul în câteva paragrafe:

„ Reclamanţii (…), în contradictoriu cu pârâta Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A., au solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună suspendarea pe o perioadă determinată de 1 lună de către autorităţile emitente a licenţelor/autorizațiilor de funcţionare a ROMATSA.

(…), în contradictoriu cu pârâta Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A., În motivare, au învederat că în perioada octombrie 2018-aprilie 2019, reclamanții au urmat cursurile Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă , cursuri ce au fost finalizate prin obţinerea de către Reclamanți a licenței de Controlor de trafic aerian stagiar în luna iunie 2019.

, cursuri ce au fost finalizate prin obţinerea de către Reclamanți a licenței de Controlor de trafic aerian stagiar în luna iunie 2019. În această perioadă, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă a informat în repetate rânduri pârâta cu privire la faptul că are cursanți în pregătire şi care vor finaliza cursurile în luna aprilie 2019 , urmând astfel să fie disponibili pentru recrutare, fără însă ca Pârâta să răspundă în vreun fel acestor informări.

, urmând astfel să fie disponibili pentru recrutare, fără însă ca Pârâta să răspundă în vreun fel acestor informări. De asemenea, în condițiile obținerii licenței de Controlor de trafic aerian stagiar, în luna iunie 2019, reclamanții au solicitat pârâtei angajarea şi începerea pregătirii specifice de unitate, cerere cu privire la care Pârâta nu a răspuns.

şi începerea pregătirii specifice de unitate, cerere cu privire la care Pârâta nu a răspuns. Astfel, au apreciat că este relevant de menționat faptul că pârâta este singura instituție de pe teritoriul României în cadrul căreia se poate exercita profesia de Controlor de trafic aerian , iar conform procedurii interne, pârâta poate recruta personal pentru funcțiile de Controlor de trafic aerian prin două modalități, respectiv prin recrutarea de personal necalificat şi prin recrutarea de personal calificat.

, iar conform procedurii interne, pârâta poate recruta personal pentru funcțiile de Controlor de trafic aerian prin două modalități, respectiv prin recrutarea de personal necalificat şi prin recrutarea de personal calificat. Începând cu anul 2012, pârâta nu a mai organizat recrutări de personal calificat, ci doar recrutări de personal necalificat , recrutări la care este exclusă participarea persoanelor care deţin o licență de controlor de trafic aerian, cum este cazul Reclamanților:

, recrutări la care este exclusă participarea persoanelor care deţin o licență de controlor de trafic aerian, cum este cazul Reclamanților: Aşadar, Reclamanții au întreprins toate demersurile posibile pentru a li se respecta dreptul la muncă, fiind inclusiv în audienţă la reprezentanții pârâtei şi la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, fără însă a primi un răspuns”, se arată în Hotarârea nr. 84/2025.

Reclamanții au cerut suspendarea licenței ROMATSA timp de o lună

Urmare a deciziei Tribunalului București, pe data de 14 martie 2025 litigiul a ajuns pe rolul instanței ierarhic inferioare, care l-a declinat, la rândul ei, către Curtea de Apel București.

Acolo, procesul a fost înregistrat inițial pe rolul Secției a IV-a Civilă, care l-a declinat din nou, către Secția de Contencios Admistrativ și Fiscal.

La termenul din 26 septembrie 2026, instanța a cerut lămuriri cu privire la calificarea profesională a reclamanţilor:

„Reprezentantul convenţional al pârâtei (ROMATSA – n.r.) arată că părţile adverse nu sunt şi nu au fost niciodată controlori de trafic aerian, aceştia au urmat cursurile unui alte unităţi şi au obţinut o licenţă de CTA stagiar, care oricum la acest moment nu mai este valabilă întrucât nu a fost reînnoită de 2 ani.

Precizează că toate persoanele care urmează cursurile organizate de ROMATSA RA sunt obligaţi să dea un examen FEAST (n.r. – First European Air Traffic Controller Selection Test) pentru a obţine licenţă, reglementat şi recunoscut de EUROCONTROL la nivelul Uniunii Europene.

Reclamanţii din cauză refuză să dea examenul FEAST organizat de ROMATSA RA, care constă propriu-zis într-un test de abilitate.

Curtea constată că prin acţiunea principală, reclamanţii solicită suspendarea pe o perioadă determinată de o lună de către autorității emitente a licențelor/autorizațiilor de funcționare a Administrație Române a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA, acţiunea fiind înregistrată pe rolul instanţei la data de 25.06.2024.

Având în vedere că de la momentul învestirii instanţei a trecut mai mult de 1 an, Curtea pune în discuţie necesitatea citării reclamanţilor cu menţiunea să precizeze perioada în concret pentru care solicită suspendarea”, se arată în Încheierea de ședință de la data respectivă.

Dosar repus pe rol pentru discutarea prescrierii dreptului la acțiune

Deși Curtea de Apel București reținuse cauza în pronunțare, o soluției fiind deja amânată de patru ori consecutiv, judecătorul a repus cauza pe rol pentru termenul din data de 23 decembrie 2025.

În esență, la termenul respectiv s-a dezbătut prescripția dreptului la acțiune al reclamanților, invocat de ROMATSA.

Autoritatea a arătat că reclamanții nu pot solicita suspendarea autorizațiilor de funcționare, deoarece s-au adresat CNCD încă din anul 2019, iar cererea în instanță a fost depusă abia în anul 2024, astfel încât dreptul lor la acțiune s-ar fi prescris din 2022.

În realitate, litigiul privește șapte persoane și două sesizări către CNCD.

ROMATSA a calculat curgerea termenului de prescripție prin raportare la prima hotărâre a Consiliului, din 2020, deși a doua plângere de acest fel a fost soluționată în 2024.

Reclamanții, la rândul lor, au arătat că termenul de 3 ani calculat de la data săvârşirii faptei de discriminare este incident doar în cazul cererilor de drept comun privind acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare.

În plus, termenul de prescripţie curge de la data ultimei fapte de discriminare, din luna noiembrie 2022, constatată prin Hotărârea CNCD nr. 52/31.01.2024, astfel că cererea de chemare în judecată a fost introdusă înainte de împlinirea termenului de prescripţie.

În esență, CNCD a reținut că reclamanții au fost discriminați „prin folosirea de către autoritate a metodei FEAST de selecţie a unor candidaţi care urmează să fie pregătiţi de către aceasta, din resursele companiei, în vederea obţinerii unei licenţe similar cu cea a petenţilor, ulterior celor care promovează testul le este asigurat un loc de muncă”.

„ Hotărârea CNCD nr. 170/18.02.2020 a fost contestată în instanţă, apreciindu-se că nu sunt motive de neegalitate ori de netemeinicie a acesteia, fiind respinsă contestaţia formulată de Romatsa R.A. prin sentinţa civilă din 16.11.2021 a Curţii de Apel Bucureşti.

a fost contestată în instanţă, apreciindu-se că nu sunt motive de neegalitate ori de netemeinicie a acesteia, fiind respinsă contestaţia formulată de Romatsa R.A. prin sentinţa civilă din 16.11.2021 a Curţii de Apel Bucureşti. Ulterior, prin Hotărârea CNCD nr. 52/31.01.2024 (…), Consiliul constată că faptele sesizate reprezintă tot discriminare (…), procedându-se la sancţionarea ROMATSA R.A. cu amendă contravențională. Membrii Colegiului director constată că «la 4 ani distanţă de la prima petiţie, petenţii au revenit în faţa Consiliului Naţional Pentru Combaterea Discriminării susţinând că reclamata continuă forma mascată de angajare a personalului preferat de aceasta (…)».

(…), Consiliul constată că faptele sesizate reprezintă tot discriminare (…), procedându-se la sancţionarea ROMATSA R.A. cu amendă contravențională. Membrii Colegiului director constată că «la 4 ani distanţă de la prima petiţie, petenţii au revenit în faţa Consiliului Naţional Pentru Combaterea Discriminării susţinând că reclamata continuă forma mascată de angajare a personalului preferat de aceasta (…)». Cerinţa caracterului repetat al încălcării determină curgerea termenului de prescripţie de la data la care s-au cunoscut ambele fapte de discriminare, şi nu doar prima faptă săvârșită în anul 2019, rezultă din cuprinsul Hotărârii CNCD nr. 170/18.02.2020. (…)”, a reținut instanța de judecată pe 23 decembrie 2025.

Tot atunci, ROMATSA a cerut respingerea acțiunii ca fiind lipsită de interes pentru reclamanți, arătând că aceștia n-ar putea cere, în cadrul aceleiași acțiuni, și restabilirea situaţiei anterioare, și suspendarea autorizaţiei de funcţionare.

Instanța a respins această excepție invocată de reprezentanții ROMATSA cu următoarea motivare:

„Potrivit dispoziţiile art. 27 alin. 5 din OG nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, «(5) La cerere, instanţa poate dispune retragerea sau suspendarea de către autorităţile emitente a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care, printr-o acţiune discriminatoare, cauzează un prejudiciu semnificativ sau care, deşi cauzează un prejudiciu redus, încalcă în mod repetat prevederile prezentei ordonanţe».

În acord cu reclamanţii, aceste din urmă prevederi legale nu stabilesc condiţia ca persoana vătămată să solicite şi anularea actului administrativ, aşa cum o fac normele legii contenciosului mai sus redate.

Principiul juridic «unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă» (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus) înseamnă că nu se pot adăuga restricții, excepții sau extinderi care nu au fost prevăzute explicit de legiuitor; interpretarea nu trebuie să excede intenției legii, adăugând ipoteze noi, neprevăzute de text.

Normele juridice se aplică exact așa cum au fost redactate.

Pentru cele expuse, ţinând seama de construcţia excepţiei lipsei interesului reclamanţilor în susţinerea cererii de suspendare, Curtea o constată a fi neîntemeiată şi o va respinge ca atare”, se mai arată în documentul citat.

Inspecția Judiciară a luat-o în vizor pe judecătoarea care a pronunțat soluția

Judecătoarea Liliana Cătălina Alexe de la Curtea de Apel București, magistratul care a suspendat autorizația de funcționare a ROMATSA, a fost sancționată cu avertisment de Inspecția Judiciară, pe 12 august 2025:

„În sarcina doamnei judecător s-a reținut nerespectarea dispoziției președintelui instanței prin care se interzice judecătorilor efectuarea operațiunii de închidere a documentelor în sistemul ECRIS, precum și a dispozițiilor Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin HCSM nr. 3243/2022, care stabilesc în sarcina grefierilor de ședință atribuția de închidere în ECRIS a încheierilor și hotărârilor, după verificarea şi semnarea acestora de către membrii completului de judecată, și efectuarea acestor operațiuni de către judecător prin utilizarea datelor de acces în ECRIS ale grefierului de ședință”, arăta IJ la data respectivă.

Inspecția Judiciară a anunțat luni, 29 iunie 2026, că s-a sesizat din oficiu cu privire la judecătoarea Liliana Cătălina Alexe și că va face verificări.

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind o hotărâre judecătorească referitoare la suspendarea certificatului de furnizare a serviciilor de navigație aeriană al ROMATSA și implicațiile acesteia, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor prealabile, în condițiile legii”, a transmis Inspecția Judiciară.

ROMATSA este instituția care se ocupă în România cu dirijarea traficului aerian civil.

Instituția a ajuns în situația ca o instanță, respectiv Curtea de Apel București, să suspende certificatul de furnizare a serviciilor de navigație aeriană, în urma unui proces civil legat de o potențială discriminare la locul de muncă deschis în 2024.

Conflictul dintre șapte angajați și două instituții cu atribuții în traficul aerian Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ( ROMATSA) şi Autoritatea Aeronautică Civilă Română (ARR).

Judecătorii Curții de Apel București au decis în februarie 2026, în acest proces de contencios administrativ că:

„În temeiul art. 27 alin. 5 din Ordonanţă nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare:

Dispune suspendarea pe o perioadă determinată de o lună calendaristică pentru Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA, de către autorităţile emitente a certificatului de furnizor de servicii NUMĂR: CN 01, ediţia 3.0 eliberat de R.A Autoritatea Aeronautică Civilă Română la data de 14 iunie 2023, începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe

Obligă pârâta Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA la plata către reclamanţi, în solidar, a sumei de 5.831 lei reprezentând cheltuieli de judecată, cu titlul de onorariu apărător ales”, se arată în Hotărârea nr. 360/2026.

Deși soluția pe fond putea fi atacată cu recurs în cinci zile, surse judiciare au precizat pentru Libertatea ca ROMATSA nu a apelat la acest drept.

Vezi Subiectele la română la BAC 2026. Ce le-a picat absolvenților de liceu la examenul la română.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE