„Ai plecat într-o lume mai bună, mama mea. Ai plecat la căsuța ta din ceruri să ne veghezi de acolo. Ești și vei rămâne sufletul nostru, cea mai bună mama din lume, mama pe care n-o vom uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească în pace! Te iubim și te vom iubi mereu! Vei rămâne în inimile noastre pentru totdeauna!??❤️?”, a transmis Irina Pavlenco pe reţelele de socializare.

Recent, Irina a anunțat că mama ei a suferit un accident vascular. „Bună seara! Vreau să vă spun că trec prin momente foarte grele, am vrut sa trec singura prin această suferința, dar nu știu cât de puternică sunt. De curând, mama mea a făcut un accident vascular in urma căruia am descoperit ca are și o tumora pe creier . Mâine dimineața va face o operație, singura mea dorința la voi este ca mâine dimineața sa va rugați împreuna cu mine și familia mea ca mama să treacă cu bine de această operație. Nu pot exprima durerea mea în cuvinte când vine vorba de mama. Ma rog la Dumnezeu zi și noapte ca ea să fie bine cât mai mult timp posibil. Pe mama mea o cheamă Constanta! Mai jos am pus o melodie scrisă de trupa Sweet Kiss, intitulată: «Mama». Dumnezeu sa vă binecuvânteze!”, a scris Irina Pavlenco pe pagina ei oficială de Facebook, zilele trecute.

