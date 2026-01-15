Ancheta confirmă o moarte cauzată de înfometare

În urma investigațiilor desfășurate pe parcursul mai multor luni, anchetatorii au reușit să clarifice circumstanțele dramatice ale morții acestei familii, cunoscută pentru stilul de viață izolat și pentru retragerea completă din viața socială.

Potrivit unor surse judiciare, concluzia principală a anchetei indică faptul că femeia, în vârstă de 64 de ani, și cei doi gemeni ai săi, de 25 de ani, au murit ca urmare a înfometării.

Corpurile celor trei au fost găsite întinse pe saltele, într-o cameră situată la etajul locuinței de pe bulevardul Longchamp, imobil pe care îl împărțeau cu proprietarul, acesta locuind la parter.

Ipoteza intoxicației, infirmată de autopsii

Deși ultimele semne de activitate ale familiei datează din luna martie 2025, primele ipoteze ale anchetei au indicat inițial o posibilă intoxicare, mai ales după ce o fiolă a fost găsită în apropierea trupurilor.

Autopsiile efectuate pe 6 iunie, precum și analizele toxicologice ulterioare, au contribuit la reorientarea investigației, conturând un tablou mult mai dramatic decât se anticipase inițial.

Cazul rămâne unul dintre cele mai tulburătoare episoade recente, scoțând la iveală consecințele extreme ale izolării totale și ale ruperii de orice formă de sprijin exterior.

