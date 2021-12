Aflată într-un centru de protecție al DGASPC Vaslui, încă din luna august, când a născut, minora de 13 ani a fost internată la spitalul din Bârlad pe 12 decembrie, după ce bebelușul a răcit.

Inițial, copilul a fost transportat împreună cu mama la spitalul din Bârlad în data de 10 decembrie. Cei doi au fost însoțiți de un cadru medical al centrului în care se aflau internați. În urma consultației, medicul de gardă a prescris o rețetă iar mama și bebelușul au revenit în centru.

DGASPC anunțată că minora e în spital, deși era externată

„Pentru că timp de două zile starea bebelușului nu s-a ameliorat, pe 12 decembrie colegii de la centru au sunat la 112 și au solicitat intervenția unei ambulanțe pentru a transporta mama și copilul la spital. Au fost internați în secția Pediatrie și zilnic colegii noștri s-au interesat telefonic de situația lor. Au menținut legătura cu reprezentanții spitalului pentru a se asigura că au tot ce le trebuie și pentru a ști ziua externării. Inclusiv în data de 15 decembrie colegii noștri au sunat, iar de la spital li s-a comunicat că bebelușul este bine și că urmează a fi externat”, a precizat Irina Câmpeanu, purtătorul de cuvânt al DGASPC Vaslui.

Pe 16 decembrie, reprezentanții DGASPC Vaslui au sunat din nou la spitalul din Bârlad pentru a se interesa de externarea minorei și a bebelușului, ocazie cu care au fost informați că, de fapt, cei doi au fost externați încă din data de 14 decembrie.

„De la internare se știa că minora este sub protecție, iar externarea, potrivit procedurilor, trebuia să se efectueze în prezența noastră. Este prima oară când ne confruntăm cu o asemenea situație, noi am colaborat foarte bine cu toate spitalele până acum. Ce s-a întâmplat, nu știm. Noi am sesizat atât unitatea medicală, cât și poliția”, a completat purtătorul de cuvânt al DGASPC Vaslui.

Vândută la 12 ani

Copila de 13 ani din orașul Murgeni a ajuns în sistemul de protecție socială în luna august a acestui an, după ce a născut. Cadrele medicale au fost cele care au alertat atât DGASPC Vaslui, cât și Poliția. Având în vedere vârsta minorei, polițiștii au deschis un dosar penal pentru viol.

În urma verificărilor, s-a stabilit că minora, al cărei tată este decedat, a fost cumpărată de o familie de romi din Murgeni după ce mama ar fi vândut-o cu suma de 4.000 de euro. În urma tranzacției, mama a plecat în străinătate, iar fata de 12 ani a rămas în familia respectivă, fiind anunțată că a devenit soția unuia dintre fii.

După ce minora a născut, polițiștii au deschis un dosar penal pentru viol, bărbatul care a întreținut relații sexuale cu copila, fiind cercetat în stare de libertate.

După externare, de negăsit

Deși au informații că după externarea din spital din data de 14 decembrie minora și bebelușul au ajuns din nou la familia care a cumpăt-o, polițiștii nu au reușit încă să-I găsească.

„În continuare, se fac cercetări în vederea identificării minorei”, au precizat oficialii Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui.

Reprezentanții DGASPC au precizat că atât mama minoră, cât și bebelușul acesteia vor fi securizați într-un centru de specialitate după ce vor fi găsiți.

Reprezentanții Spitalului Municipal de Urgență Elena Beldiman din Bârlad nu au putut să explice cum a fost posibil ca minora de 13 ani și copilul acesteia să fie externați, deși se aflau sub o măsură de protecție dispusă de o instanță de judecată. Conducerea unității medicale a anunțat verificări.

