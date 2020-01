De Andreea Radu,

Într-un interviu acordat recent jurnaliștilor de la Business Insider, Maye Musk a povestit despre cartea pe care a lansat-o la sfârșitul anului 2019, A „Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success”, dar și despre viața ei de mamă.

Femeia a mărturisit că mereu a muncit și că și-a lăsat cei trei copii să vadă acest lucru și chiar să ia parte la activitățile ei. Ea i-a încurajat să-și urmeze pasiunile și să ajute alți oameni, scrie Business Insider.

„Părinții mei lucrau tot timpul și ne-au făcut independenți. Am început să lucrăm pentru eu atunci când eram mici. Și, în aceeași manieră, copiii mei m-au ajutat. Erau conștienți că aveam biroul acasă și trebuia să se comporte bine și să-și facă teme pentru că nu aveam timp să le fac cu ei. Și le făceau, erau copii foarte buni. Am fost norocoasă”, a declarat mama lui Elon Musk.

Maye Musk a mai povestit că pe la vârsta de 12 ani, cei trei copii ai ei știau deja ce vor și că voiau să meargă în direcții diferite.

„Când ne-am mutat la Toronto, fondurile mele erau blocate, așa că m-am angajat la Universitatea din Toronto. Așa că ei puteau să vină să studieze acolo gratuit sau cu foarte puțini bani dacă voiau să urmeze medicina sau avocatura.

Dar Elon și Kimbal voiau să studieze afacerile, iar apoi Elon a mers să studieze și fizica. Tosca a vrut să studieze cinematografia. Așa că a fost necesar să-ți obțină singuri bursele, împrumuturile și să se susțină financiar. Și au făcut-o”, a spus Maye Musk.

Întrebată care crede că a fost cel mai mare dar pe care l-a făcut copiilor ei, Maye a răspuns că deși a fost strictă, ea a reușit să-i învețe pe cei trei să fie politicoși și empatici față de ceilalți.