Mama lui Laor, un tânăr ucis de teroriștii Hamas: „I-am văzut numele scris pe o rachetă și am fost șocată. Nu vă răzbunați în numele meu”

„Numele meu este Mihal, sunt mama lui Laor, care a fost ucis de Hamas. Avea 20 de ani”, spune femeia, într-un videoclip pe care l-a distribuit pe rețelele de socializare. Pe fundal sunt alte poze cu fiul ei.

„Implor lumea: opriți toate războaiele, opriți uciderea oamenilor, a bebelușilor. Războiul nu este soluția. Nu este modalitatea de a rezolva lucrurile”, cere ea, cu lacrimi în ochi.

„Nu vreau ca mamele din Israel să treacă prin ce trec eu”

„Țara mea, Israel, trece prin oroare și groază. Nu vreau ca mamele din Gaza să treacă prin ce trec eu”, adaugă ea.

„Visez că întreaga lume se va uni și va vindeca acești copii, că nu vor crește pentru a fi războinici, ci vor crește pentru a deveni iubitori și blânzi, ca uriașul meu blând”, completează Mihal.

În videoclip, Mihal vrea să transmită un mesaj țărilor în război și oamenilor de ambele părți. „Eu voi rămâne frântă pentru tot restul vieții. Dar am putut să respir o clipă și vreau să folosesc timpul pentru a vorbi lumii, pentru că aud voci ale unor oameni care vor să se răzbune. Cine vrea, să meargă să omoare «monștrii». Dar nu vreau ca nimeni să se răzbune în numele meu”.

Familia a aflat despre moartea lui Laor pe 12 octombrie. Fusese dat dispărut de 5 zile, iar David, tatăl său, a vorbit despre fiul lui inclusiv la CNN și pentru Washington Post.

Tânărul a mers la festival cu un prieten, care a fost, de asemenea, ucis. Laor locuia în Pardes Hana și era DJ. A mixat muzică trance la evenimentul Nova din deșertul Negev.

Laor Abramov

„Am fost șocată după ce am văzut o poză cu o rachetă pe care scria «În memoria lui Laor Abramov»”

„Apoi am văzut că se vobește despre distrugerea Fâșiei Gaza. Am văzut o poză cu o rachetă pe care scria «În memoria lui Laor Abramov» și am rămas șocată. Nu am putut suporta, nu vă răzbunați în numele meu”, a declarat Mihal.

Am vrut să-mi folosesc puterea vocii pentru ca nicio mamă să nu simtă ceea ce simt eu, Nu există niciun beneficiu. Războiul duce doar la mai mult război. Trebuie să ne oprim și să salvăm cât mai mulți nevinovați posibil, și din Israel, și din Gaza. Mihal Halev:

