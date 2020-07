Ioana P. vorbise cu fiul ei cu doar câteva ore înainte de accidentul care a șocat pe toată lumea, scrie Adevărul.



“Am vorbit cu el luni seara. Era abătut. De când s-a despărţit de fata aia, de Ana, era trist. Cred că a suferit o depresie, nu ştiu. Nu vorbea cu mine, nu-mi spunea nimic. Îmi închidea telefonul când îl întrebam ce are. Sunt distrusă. A venit ambulanţa când am auzit. Nu mai pot. Cu fata nu am reuşit să vorbesc pentru că m-a blocat pe Facebook, m-a blocat peste tot”, a declarat Ioana Pătru pentru “Adevărul“.



Incidentul a avut loc marți dimineața, lângă Craiova, atunci când Leontin P., de doar 25 de ani, s-a urcat la volan și a intrat într-o altă mașină în care se afla o familie care mergea la mare. Tatăl și copilul de șase ani au murit în drum spre spital.



