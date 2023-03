Jurnalistul german Paul Ronzheimer, redactor-șef adjunct al Bild, a publicat pe contul său de Twitter, un fragment din interviul care va apărea integral în cursul zilei de vineri, 10 martie.

„Era seară, am deschis Facebook și am văzut un videoclip, era Sașa… Era un video teribil al execuției. Mă uitam și înțelegeam că acela era fiul meu. Am țipat: Sașa! Eram șocată. Sașa! Videoclipul s-a terminat și m-am mai uitat o dată”, a povestit femeia.

„Este Sașa, este Sașa al meu. Am sunat-o pe Iulia, nora mea, și i-am trimis un link pe Viber (platformă de mesagerie – n.r.). L-a văzut și a spus că este Sașa al nostru. Mișa (fiul soldatului – n.r.) a confirmat și el. «Este tatăl nostru!». A avut o criză de tantrum. «Bunico, este tatăl nostru!». M-a sunat a doua zi și mi-a spus «Este tatăl nostru. L-am recunoscut, după felul în care fuma, cum stătea în picioare, este tatăl nostru!». A fost un strigăt din adâncul inimii lui, a plâns mult, a plâns la telefon”, a mai relatat mama soldatului ucrainean.

EXCLUSIVE: We spoke with Praskovyia, the mother of soldier Oleksandr, who was brutally executed by Russian soldiers after he said „Slawa Ukraini“. She describes the night she saw the video of execution of her son. We will publish the whole interview tomorrow @bild and youtube. pic.twitter.com/WaiDtCyEyC