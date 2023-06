În iunie 2021, Bogdan Tănase a participat la concursul pentru ocuparea postului de manager al Institutului Oncologic București și l-a câștigat.

La doi ani de la preluarea funcției, Bogdan Tănase a fost demis de ministrul Alexandru Rafila. Decizia a fost luată la puțin timp după ce chirurgul a participat la două acțiuni în care a criticat Planul Național de Combatere a Cancerului, program întârziat de un an de ministrul Rafila. Pe 6 iunie a participat la evenimentul Cancer Survivor și săptămâna trecută a avut o intervenție în cadrul unei emisiuni TV.

– Domnule doctor, ați fost demis din funcția de manager al IOB?

– Da. Tocmai ce am primit prin e-mail adresa prin care mi s-a comunicat că Ministerul Sănătății mi-a întrerupt contractul de manager.

– Și care sunt argumentele care stau la baza acestei decizii?

– În fiecare an, managerii sunt evaluați. Ei trebuie să îndeplinească niște indicatori pe care și-i asumă. Eu am primit „nesatisfăcător” la un indicator financiar. Ce nu am îndeplinit? Când am preluat mandatul de manager, directorul financiar de atunci din minister mi-a calculat că trebuie să cheltuiesc 4.000 de lei pe zi per pacient. La evaluare, a reieșit că am cheltuit doar 1.800 de lei pe zi pe pacient. Conform reglementărilor, trebuia să acopăr cel puțin 60% din indicator.

Recomandări Un artist, un publicitar şi un istoric analizează logoul de ţară propus de jurnalistul britanic Charlie Ottley. „Charlie și-a făcut un logo pentru motocicleta lui”

– Pretindeți că ați fost penalizat pentru că ați cheltuit prea puțini bani?

– Da. IOB este un spital în care doar pacienții operați rămân internați. Cei care vin pentru tratament, nu. Foarte puține spitale ajung să atingă acest indicator. Majoritatea managerilor își pun directorii financiari să le calculeze acest indicator înainte de evaluare și apoi cer ministerului să-l ajusteze în contract. Eu am schimbat 4 directori financiari pentru că salariul este neatractiv, și nu am cerut ajustarea acestui indicator. Au fost ani de pandemie în care activitatea a fost redusă peste tot, nu numai la noi.

– Și ce s-a întâmplat după evaluare?

– Secretara comisiei de evaluare, directoarea Iuliana Costin, mi-a spus să nu contest raportul și să fac în schimb o notă justificativă în care să argumentez neatingerea acestui indicator. Am trimis nota la minister. După câteva zile mi s-a transmis că sunt demis. Nu mai puteam să contest evaluarea, termenul de 24 de ore expirase. Când am cerut lămuriri, Iuliana Costin mi-a spus că decizia aparține ministrului Alexandru Rafila.

– La începutul lunii iunie ați adus câteva critici publice față de Planul Național de Combatere a Cancerului.

– Nu vreau să comentez. Este însă cel puțin bizară modalitatea prin care am fost demis ca manager. Pentru mine, această funcție a fost o bătaie de cap pe care mi-am asumat-o în speranța că voi reuși să schimb ceva în spital.

Recomandări TVR a oprit de la difuzare o emisiune filmată și promovată, în care invitată era actrița Carmen Tănase. „E conspiraționistă!”. Producția a fost reprogramată după ce Libertatea a cerut o reacție

– Ce veți face în continuare?

– Voi face pe doctorul. Voi face ce am făcut și până acum.

Foto: Agerpres

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Cine este soția lui Marcel Ciolacu. Viitorul premier și partenera lui locuiesc separat

Viva.ro Cum arată fiica cea mare a lui Adrian Mutu, la 17 ani. Adriana este copia mamei sale, Consuelo

Libertateapentrufemei.ro Mama lui Stephan Pelger, monument de durere la incinerarea fiului. Ce vedete au venit la capelă

FANATIK.RO Gabriela Cristea și-a înșelat iubitul o lună de zile. Dezvăluiri neașteptate: ”Vă spun din experiența mea”

Știrileprotv.ro Coșmar pentru două turiste care au cunoscut un bărbat, într-o excursie în Germania. Una dintre ele a murit ulterior

Observatornews.ro Bogdan Giuseppe, falsul medic ginecolog care a violat zeci de femei, condamnat la 30 de ani de închisoare. Este considerat cel mai mare violator din istoria României

Orangesport.ro "Fotbalistul român" anunţat ca un star de Al-Ain a provocat furie: "Va polua imaginea clubului / Nu ne păcăliţi". Ce s-a întâmplat după transfer

Unica.ro Cum arată vila de lux din Beverly Hills în care stau Monica Gabor și Mr. Pink. 'Are mobilier franţuzesc, candelabru Baccarat' FOTO