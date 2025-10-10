Potrivit Portalului Instanțelor de Judecată, astăzi, 10 octombrie 2025, la Curtea de Apel București are loc un nou termen în dosarul în care Horațiu Potra, Dorian Potra și Alexandru Cosmin Potra au calitatea de inculpați.

Ședința, programată la ora 11.30, potrivit informațiilor disponibile, instanța urmează să se pronunțe asupra cererii privind anularea mandatului de arestare emis pe numele lui Horațiu Potra.

Ei susțin că, după trimiterea în judecată, măsura preventivă trebuia verificată în termen de 3 zile, lucru care nu s-a întâmplat. În consecință, cer încetarea de drept a măsurii preventive, relatează Digi 24.

Mandatul de arestare în lipsă, spre deosebire de arestul preventiv clasic, nu necesită prelungire lunară. Acesta rămâne valabil după o singură emitere. Însă nerespectarea termenului de verificare ar putea duce la anularea mandatului în baza căruia Potra a fost reținut în Dubai.

Decizia instanței, deși pe fond și nu definitivă, ar putea schimba radical situația lui Horațiu Potra. Avocații menționează că există precedente în instanțele din România unde judecătorii au admis cereri similare.

În același dosar, ceilalți inculpați, descriși ca „așa-zișii mercenari ai lui Horațiu Potra”, au termen astăzi pentru verificarea măsurilor preventive. Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai în baza unui mandat de arestare în lipsă.

Ministrul justiției, Radu Marinescu, a afirmat, în septembrie, la Antena 3, că extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai ar putea dura câteva luni, în cel mai optimist scenariu, deoarece România nu are un tratat cu Emiratele Arabe Unite.

