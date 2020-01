De Livia Lixandru,

Este vorba de melodia „Curwa’, care în prezent are 20 de milioane de vizualizări. Imaginile șocante, în care o femeie este umilită și ținută în lanțuri a stârnit controverse.

„În data de 24.07.2019 inculpatul a încărcat pe platforma online YouTube un videoclip filmat și montat anterior, prin intermediul căruia a instigat publicul larg, la ură și discriminare împotriva femeilor.

La finalul lunii noiembrie 2019, videoclipul înregistra peste 18 milioane de vizualizări și a venerat venituri de aproximativ 34.000 de USD, ce au constat în drepturi de publicitate aferente videoclipului.’, se arată în comunicatul transmis de procurorii de la Parchetul de pe Lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Este vorba de melodia „Curwa”, care conţine mai multe versuri jignitoare la adresa femeilor. Elocvent este refrenul: „Curvă dacă-ţi iei, s-o ţii în locul ei,/ Să n-o laşi să gândească, să-i pui stop la idei,/ Să nu îi dai valoare, decât ca la un câine,/ N-o duce la restaurant, ţine-o în cas, pe pâine.”

Dosarul a fost trimis la Judecătoria Pitești și urmează să ajungă pe masa judecătorilor. Dani Mocanu a fost audiat de mai multe ori în acest dosar, în una dintre dăți fiind săltat chiar din mijlocul unei petreceri, în ziua în care a împlinit 27 de ani.

Este al doilea dosar în care Dani Mocanu a fost trimis în judecată. Manelistul mai este acuzat într-un dosar, trimis în instanţă în martie 2018, că ar fi condus, împreună cu alte persoane, o reţea de prostituate de lux.

Acuzaţiile din acest caz: constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism si spalare de bani.