Oamenii s-au strâns în Piața Victoriei începând cu ora 18.00, manifestând pașnic. Unii dintre ei au venit cu steagul UE, iar alții au adus pancarte cu mesajul „Administrație reală, nu spectacol politic” sau „Susțin efortul pentru reforma României. Susțin Ilie Bolojan prim-ministru”.

Această manifestație nu a fost anunțată oficial, neavând un organizator, astfel că anunțul s-a răspândit pe rețelele de socializare.

PSD a decis astăzi, 20 aprilie, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, liderul guvernului susținut de PSD, PNL, USR și UDMR.

Evenimentul, intitulat „Momentul adevărului”, a început la ora 17:00 în Parlament, unde aproximativ 5.000 de delegați din întreaga țară au votat în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare.

Decizia PSD de a părăsi coaliția de guvernare va pune Guvernul Bolojan într-o situație dificilă. Premierul trebuie să formeze o nouă majoritate pentru a trece de votul Parlamentului. Deznodământul depinde în principal de votul Parlamentului și de negocierile dintre partide.





