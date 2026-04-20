Cine va guverna România: scenariile posibile după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan

Ce se întâmplă dacă Ilie Bolojan NU demisionează

În scenariul în care premierul Ilie Bolojan rămâne în funcție, retragerea miniștrilor PSD schimbă componența politică a Guvernului. În această situație, legea obligă Executivul să revină în Parlament pentru un nou vot de încredere.

PSD s-a reunit luni dimineață, la ora 10.00, într-o ședință scurtă, online, în care s-a stabilit întrebarea-cheie la care urmează să răspundă cei 5.000 de membri ai partidului, în cadrul evenimentului intitulat „Momentul adevărului”, programat la ora 17.00 în Parlament. PSD va vota în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare.

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni – cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special la pensionari și categoriile vulnerabile – plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”, este întrebarea la care vor răspunde cei 5.000 de membri PSD.

Ieșirea de la guvernare a PSD înseamnă schimbarea compoziției politice a Guvernului și activarea articolului constituțional care obligă premierul să ceară un nou vot de încredere.

Asta pentru că PNL, USR , UDMR și minoritațile nu vor mai întruni majoritatea parlamentară necesară. Concret, potrivit structurii actuale a Parlamentului PNL, USR, UDMR și grupul minorităților ar reuni 181 de voturi.

Premierul are la dispoziție o perioadă de până la 45 de zile pentru a propune noi miniștri, timp în care portofoliile pot fi ocupate interimar. Miniștrii PSD rămân temporar în funcție până la înlocuire.

În cazul în care compoziția politică a Guvernului s-ar schimba, premierul Bolojan ar trebui să ceară aprobarea Parlamentului pentru noua formulă, potrivit articolului 85 alineatul (3) din Constituție.

„Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, Președintele României va putea exercita atribuția prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru”. – Articolului 85, alineatul (3) din Constituție

Două rezultate posibile în Parlament

Sunt două variante pe care le putem lua în considerare dacă Guvernul ajunge în fața Parlamentului.

Dacă Parlamentul acordă votul de încredere, Guvernul condus de Ilie Bolojan continuă, posibil într-o formulă minoritară. Asta înseamnă că va depinde de negocieri constante pentru fiecare lege.

Dacă votul de încredere nu este obținut, Guvernul este respins și începe procedura pentru formarea unui nou Executiv.

Guvern minoritar, o soluție fragilă

Un guvern condus de Ilie Bolojan poate funcționa și fără o majoritate stabilă, dacă obține votul de învestitură, adică dacă obține 233 de voturi în Parlament.

În acest caz, fiecare proiect legislativ va depinde de negocieri punctuale în Parlament. Acest guvern ar putea supraviețui doar cu sprijin punctual din partea partidelor ce fac parte din opoziție, oficial sau la vedere.

Mai exact, guvernul minoritar va fi nevoit să treacă acte normative bazându-se pe sprijin la vedere sau nu de la parlamentari PSD, AUR, POT sau SOS.

Totuși, o astfel de formulă este vulnerabilă: fără o majoritate clară, Executivul poate fi oricând demis prin moțiune de cenzură.

De asemenea, se pot înregistra blocaje legislative frecvente.

Moțiunea de cenzură, cea mai directă cale de demitere

Parlamentarii pot depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Dacă aceasta este adoptată:

Guvernul este demis automat;

Președintele Nicușor Dan începe consultări cu partidele;

este desemnat un nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

Problema este că o moțiune de cenzură nu ar trece fără o alianță clară (de exemplu cu AUR sau alte grupuri), este dificil de strâns numărul necesar de voturi.

Dacă moțiunea nu trece, Guvernul rămâne în funcție.

„Dacă mă întrebaţi pe mine, nu cred că suntem foarte aproape de o moţiune de cenzură”, a precizat Nicușor Dan, luni, într-o conferinţă de presă, după ce a participat la un eveniment la ASE.

Ce se întâmplă dacă Ilie Bolojan demisionează

Demisia premierului ar însemna automat căderea Guvernului și deschiderea procedurii constituționale de desemnare a unui nou prim-ministru.

Președintele Nicușor Dan ar chema partidele la consultări pentru a identifica o majoritate. În acest punct, apar mai multe scenarii:

Refacerea unei majorități politice – PSD ar putea reveni la masa negocierilor, dar în alte condiții, posibil cu un alt premier.

Premier PNL, dar nu Ilie Bolojan – liberalii ar putea propune un alt nume pentru a salva coaliția.

Guvern tehnocrat – o variantă discutată în spațiul politic, cu un premier fără afiliere de partid.

Blocaj politic – dacă niciun candidat nu obține votul de încredere, criza se prelungește.

Orice variantă necesită votul de încredere al Parlamentului, fără de care nu poate exista guvern stabil.

Alegeri anticipate – scenariul extrem

Alegerile anticipate nu sunt declanșate automat. Pentru a ajunge aici trebuie îndeplinite mai multe condiții, Guvernul să fie demis, Președintele desemnează un premier, Parlamentul respinge două propuneri consecutive de premier în 60 de zile.

Abia atunci, președintele Nicușor Dan poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate.

Este un scenariu extrem, dar devine posibil în cazul unui blocaj politic total.

Nicușor Dan a spus însă despre acest scenariu că nu crede că e o soluţie, mai ales că intenţia de vot din sondaje este relativ apropiată de reprezentarea în Parlament.

„Nu cred că e o soluţie, mai ales că intentia de vot din sondaje este relativ apropiată de reprezentarea în Parlament. (..) Nu facem decât să mai pierdem nişte luni, încercând să aducem la aceeaşi masă aceleaşi persoane”, a mai spus preşedintele.

Retragerea PSD de la guvernare nu înseamnă automat căderea Executivului, dar creează un blocaj politic major. Ilie Bolojan poate rămâne premier dacă obține sprijin parlamentar, însă fără PSD, matematica voturilor devine complicată.

Deznodământul va depinde de negocierile din Parlament: fie se conturează o nouă majoritate, fie România intră într-o perioadă de instabilitate politică, cu un guvern fragil sau chiar cu perspectiva alegerilor anticipate.

