Modificat estetic, nu și tehnic

Mansory nu a schimbat partea tehnică a lui Zeekr 9X. Sistemul hibrid rămâne cel standard, cu 1.381 CP, 1.410 Nm, 0-100 km/h în 3,1 secunde și viteză maximă limitată electronic la 240 km/h. Modificările sunt mai ales vizuale: kit widebody, mult carbon, jante noi, evacuare cu clapete și interior personalizat.

Prețul: de aici devine interesant

Zeekr 9X nu este ieftin în termeni absoluți, dar este agresiv poziționat pentru ce promite. În China, modelul a fost lansat cu prețuri între 465.900 și 599.900 de yuani, adică aproximativ 64.000-82.000 de dolari, în funcție de versiune. Alte date din piață arată un preț mediu de tranzacție în jur de 530.000 de yuani, aproximativ 77.600 de dolari.

Asta e partea care deranjează vechea industrie premium: un SUV chinezesc cu cifre de hipercar ajunge să coste, în China, cât un SUV premium european bine echipat, nu cât un Rolls-Royce Cullinan sau un Lamborghini Urus.

Ce oferă în plus varianta Mansory

Față de Zeekr 9X standard, Mansory adaugă exact ce știe să facă: prezență vizuală. Kitul widebody îl face mai agresiv, carbonul schimbă complet aspectul exterior, jantele sunt specifice Mansory, iar interiorul poate fi personalizat în stilul extravagant al tunerului german.

MANSORY nu a publicat un preț pentru kitul dedicat Zeekr 9X, dar MANSORY cere în mod obișnuit ofertă separată pentru conversiile sale premium, e corect să vorbim despre un upgrade de zeci de mii de euro, ceea ce întărește și mai mult ideea că Zeekr 9X este, practic, un fel de Rolls-Royce Cullinan chinezesc.

Cine este Zeekr

Zeekr este marca premium electrică a grupului chinez Geely, același gigant care are legături cu Volvo, Polestar și Lynk & Co. Brandul Zeekr a fost lansat în 2021, ca răspuns la zona premium electrică în care concurează Tesla, Nio și alți producători noi.

Între timp, Zeekr a început să se extindă și în Europa. Reuters scria în februarie 2026 că marca a intrat oficial și pe piața din Italia, cu modele premium electrice și prețuri între 38.000 și 73.000 de euro.

De ce contează Mansory

Mansory lucrează, în mod normal, cu mașini foarte scumpe: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-AMG, Ferrari, Lamborghini sau Porsche. Tocmai de aceea, apariția unui Zeekr în portofoliul Mansory este interesantă. Nu vorbim despre un brand european vechi, nici despre o mașină cu pedigree clasic, ci despre un SUV chinezesc hibrid plug-in, lansat de o marcă foarte tânără.

Asta nu înseamnă automat că pasionații îl vor accepta imediat. Pentru mulți, Mansory pe un Zeekr poate părea ciudat, chiar forțat. Dar este un semn clar că mașinile chinezești nu mai sunt văzute doar ca alternative ieftine. Încep să intre și în zona unde contează imaginea, exclusivitatea și modificările scumpe.

