Mara Andrada Șutea, tânăra care a reușit să înfrunte dependența de droguri după 7 ani de consum și să inspire zeci de mii de oameni pe TikTok: „Am simțit că trăiesc într-un tunel fără ieșire”
Mara Andrada Șutea. Foto: YouTube

Libertatea a discutat cu tânăra care a devenit cunoscută pe TikTok după ce a impresionat cu povestea ei de viață și a inspirat zeci de mii de oameni, reușind să adune peste 115.000 de urmăritori și 3,7 milioane de aprecieri, dar și cu Gabriela Bălan, psiholog specializat în adicții.

Conform datelor statistice, 1 din 10 români cu vârsta între 15 și 64 de ani a consumat cel puțin o dată droguri, iar 5,4% au consumat în ultimul an. Canabisul rămâne cea mai consumată substanță, urmat de noile droguri psihoactive, cocaină și ecstasy arată un raport național publicat de Agenția Națională Antidrog (ANA).

Primii pași spre dependență

La 15 ani, Mara spune că a început să bea, iar după ce s-a plictisit de alcool, a trecut la substanțe. Prima dată a început cu iarbă, iar după un an, a încercat și ecstasy. „Am tot vrut să reproduc senzația, apoi am reușit să le încerc și pe restul și consumam aproape în fiecare zi”, povestește Mara.

Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret
Recomandări
Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Tânăra spune că experiențele ei au fost foarte diverse: „Pe moment când consumam totul era foarte bine, nu îmi păsa de absolut nimic și apoi când se terminau substanțele și trebuia să plec acasă, simțeam un gol interior. Dar îmi era foarte greu să-mi trăiesc viața așa cum e fără ele”.

Chiar dacă susține că devenea o rutină plictisitoare, aceasta recunoaște că nu se putea opri. „Pe atunci mă simțeam ca și cum aș umbla printr-un tunel fără fund, doar ca să caut ieșirea. Simțeam că nu îmi ajunge nimic, simțeam că se termină tot, că nu aveam nici bani, eram constant îngrijorată, constant anxioasă și trăiam efectiv pentru următorul moment când urma să consum. Pe exterior părea că mă simt foarte bine, dar nu eram deloc satisfăcută cu viața mea, mi se părea că sunt o ratată, că nu realizez nimic, că ăla nu e locul meu și mă miram foarte tare cum de lumea din jurul meu se simțea atât de bine și știam că nu aparțin locului, simțeam că sunt prinsă într-o capcană”.

Momentul în care a decis să pună stop

Tânăra spune că după câteva încercări grele, pe la începutul anului 2025, a pus stop de tot. Dependența pentru ea a durat 7 ani și spune că ceea ce a determinat-o să se lase a fost dorința de a-și construi o carieră. „Mă săturasem foarte tare să trăiesc așa”.

Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”
Recomandări
Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Primul pas spre împărtășirea experienței a venit dintr-un moment de vulnerabilitate. „Într-o zi când mă simțeam tristă, singură și neînțeleasă, mă gândeam că asta e problema mea cea mai mare, și voiam să împărtășesc și cu ceilalți, așa că am postat impulsiv. M-am culcat și am văzut că postarea a devenit virală. Apoi am continuat să postez și nu mi-a păsat dacă mă judecă lumea”, susține Mara.

Când a fost convinsă că își dorește cu adevărat să se lase, Mara a decis să apeleze la un psihiatru: „Mi-a dat niște medicamente să îmi liniștească gândurile intruzive și anxietatea”.

Mara Andrada Șutea, tânăra care a reușit să înfrunte dependența de droguri după 7 ani de consum și să inspire zeci de mii de oameni pe TikTok: „Am simțit că trăiesc într-un tunel fără ieșire”
Dependența Marei a durat 7 ani. Foto: Facebook

Lupta continuă: provocările după dependență

În prezent, tânăra spune că se simte foarte bine, doar că se luptă cu problemele pe care le-a evitat în timpul consumului. „Pentru că asta fac drogurile, te ajută să eviți o grămadă de lucruri și acum trebuie să lucrez la mine, să-mi gestionez emoțiile, pentru că mi se pare că astea mă trag cel mai mult în jos”. 

Cât timp pierdem cu CFR comparativ cu ungurii sau polonezii. Cele mai importante orașe turistice din România, legate cu trenul în peste cinci zile
Recomandări
Cât timp pierdem cu CFR comparativ cu ungurii sau polonezii. Cele mai importante orașe turistice din România, legate cu trenul în peste cinci zile

Provocarea cea mai mare pe care o întâmpină Mara e faptul că spune că nu se simte pregătită pentru viață. „Am consumat mult prea mult timp droguri (7 ani), am pierdut foarte multă vreme și trebuie să recuperez foarte multe lucruri din urmă. În același timp nici nu mă pot concentra foarte bine”.

Psihologul Gabriela Bălan, specializată în dependențe (droguri, alcool, jocuri de noroc), povestește că printre consecințele pe care le are consumul de droguri se numără: afectarea judecății și capacității de luare a deciziilor; creșterea impulsivității și asumarea unor riscuri periculoase; creșterea riscului de accidente, violențe sau comportamente riscante; probleme de coordonare și reflexe încetinite; probleme de memorie și atenție; intoxicația acută (greață, vărsături, pierderea conștienței, risc de comă).

Consumul de droguri în adolescență poate afecta dezvoltarea creierului, pentru că tinerii sunt încă în formare, iar drogurile le afectează memoria, capacitatea de învățare și controlul emoțiilor. „Consumul frecvent poate duce la probleme de autocontrol şi luare a deciziilor în viața adultă.”, susține Gabriela Bălan.

Aceasta mai spune că, cu cât consumul începe mai devreme, cu atât crește riscul de dependenţă la vârsta adultă.

Mara își dorește să devină psiholog și să îi ajute pe ceilalți. „Simt că am foarte mult potențial și acum sunt în acea perioadă cu cariera și îmi încep viața de adult”, iar în paralel vrea să continue cu social media, tot pentru a-i ajuta pe ceilalți. „Probabil că la un moment dat o să schimb subiectul, dar simt că momentan este de interes și simt că are un impact pozitiv”.

Ea explică că există mai multe categorii de consumatori și că nu toți sunt dependenți, dar că într-adevăr unele substanțe au un potențial mai adictiv decât altele. „Eu ce le-aș recomanda tinerilor consumatori care simt că urmează să consume din ce în ce mai mult este să se uite în jur, să vadă dacă le place locul în care se află, dacă se merită și să se gândească foarte bine ce circumstanțe de viață au, ce visuri au și dacă consumul i-ar ajuta sau i-ar trage în jos. Când îți găsești motivația interioară e mult mai simplu să te lași. Unii poate că nu vor să se lase”.

Un alt sfat pe care îl are este să se iubească pe ei, pentru că asta consideră că e încă un pas important care te ajută să te lași de substanțe. „Când începe să îți pese de tine, de sănătatea ta, de corpul tău și de viața ta spirituală și socială… Îți trebuie o tonă de ambiție, dar te poți lăsa”.

Gabriela Bălan le recomandă tinerilor să își găsească un țel realist și să facă ceva pentru acesta. „Preia răspunderea pentru propria viață, stabilește relații de suflet și bucură-te de viață cu mintea limpede! Dependența nu alege, nu este despre cât de inteligent, puternic sau șmecher ești, ci despre ce alegeri faci. Nu o juca la ruleta rusească!”, relatează psihologul.

Mara Andrada Șutea, tânăra care a reușit să înfrunte dependența de droguri după 7 ani de consum și să inspire zeci de mii de oameni pe TikTok: „Am simțit că trăiesc într-un tunel fără ieșire”
Gabriela Bălan, psiholog specializat în adicții

Viziunea Marei asupra problemei drogurilor în România

În România, nu se reprezintă corect problema drogurilor în media, mai ales la televizor, susține tânăra. „Se pune mult accent pe părțile negative. Majoritatea consumatorilor sunt oameni cu pasiuni, oameni cu visuri, oameni cu valori care au un viciu și suferă din cauza asta sau probabil că unii nu își dau seama că suferă. E o chestie din care e greu de ieșit, doar că nu ar trebui tratați cu atâta ură și mi se pare că ar trebui să aducem problema cât mai în față, ca cei care au nevoie de ajutor să îl ceară. Mi-aș dori să ne focusăm mai mult pe ajutor și nu pe a arăta cu degetul. Consumatorii au parte de verificări și controale exagerate din partea autorităților, dar ei tot continuă. Nu așa se oprește problema”, concluzionează Mara.

Cel mai mare mit despre dependență, pe care psihologul Gabriela Bălan ar vrea să îl demonteze, dincolo de ideea greșită că persoanele dependente sunt „slabe”, este cel legat de apelul la voință. „Convingerea că dacă ai suficientă, te poți lăsa. Ea poate ține persoana departe de a cere ajutor specializat și ignoră faptul că dependența implică modificări neurobiologice reale, care nu pot fi anulate doar prin efort personal. Este ca și cum i-ai cere unei persoane cu hipertensiune arterială să își regleze tensiunea doar prin voință”, explică psihologul.

Mara Andrada Șutea a reușit să înfrunte dependența de droguri după 7 ani de consum
Mara Andrada Șutea a reușit să înfrunte dependența de droguri după 7 ani de consum

Recuperarea din dependență: pași, provocări și susținere

Oricine poate dezvolta o dependență, spune Gabriela Bălan, asemănăm consumul inițial ca pe ruleta rusească: „nu știi la cine sare glonțul”, dar mai există și anumite vulnerabilități personale sau de mediu, care potențează riscul alunecării într-o dependență. 

„De exemplu un istoric de traumă, abuz sau neglijență sau tulburări psihice precum depresie, ADHD, tulburarea Bordeline, anxietate, precum și o stimă de sine scăzută. Oricine poate dezvolta o dependenţă, una dintre explicații fiind aceea că acesta are şi o componentă biologică (centrul recompensei, plăcerii din creier)”.

Psihologul mai subliniază un alt aspect important:: „Chiar dacă nu toți cei care experimentează devin dependenți, dar toți cei dependenți încep cu o singură dată. Dependența începe cu primul pas, însă nu știi niciodată dacă pentru tine este doar o dată sau începutul unui drum greu”.

Gabriela a prezentat „cercul schimbării”, conform modelului Prochaska & DiClemente, cu etapele prin care trece o persoană în procesul de schimbare. 

„Aşa-numitul lanţ terapeutic include următorii paşi: conştientizare, găsirea unui  «pentru ce» (motivație) și acceptarea dependenţei, dezintoxicare și continuarea medicaţiei, unde este cazul psihoterapie de grup şi/sau individuală, schimbarea stilului de viaţă”.

Mara Andrada Șutea, tânăra care a reușit să înfrunte dependența de droguri după 7 ani de consum și să inspire zeci de mii de oameni pe TikTok: „Am simțit că trăiesc într-un tunel fără ieșire”

După anii de dependență și anxietate, Mara susține că acum se simte foarte apropiată de familie și de prieteni și că poate lega legături autentice cu oamenii. „Pot să ies în public să vorbesc, mi-am recuperat o grămadă de abilități și mă regăsesc pe zi ce trece”. 

Psihologul Gabriela Bălan explică de ce acest aspect, menționat mai sus de Mara, este foarte important pentru tinerii care au reușit să spună nu drogurilor. „Nu există vindecare definitivă, ci recuperare continuă, cu posibile recidive, nu obligatorii, dar gestionabile. În tot acest proces, este foarte importantă și consilierea sau psihoterapia familiei”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

EqualVoice

Libertatea îşi propune să ofere o voce egală femeilor în reprezentarea lor din media și crede în puterea #EqualVoice pentru a face mai vizibile femeile în presa românească, pentru a include vocile lor și perspectivele feminine. Fie că vorbim de jurnaliste, de surse, de specialiste sau de comentatoare / editorialiste, doar așa putem reflecta echilibrat societatea.

Libertatea își folosește capacitatea jurnalistică și tehnologică de a promova valorile în care crede: egalitatea între femei şi bărbați.

Vezi noutățile din cadrul inițiativei EqualVoice!
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Unica.ro
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Elle.ro
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
gsp
Gigi Becali, imediat după calificare: „O zi de 23 de milioane de euro! Am mărit oferta pentru Louis Munteanu”
GSP.RO
Gigi Becali, imediat după calificare: „O zi de 23 de milioane de euro! Am mărit oferta pentru Louis Munteanu”
A apărut la o petrecere pentru copii într-o rochie transparentă și a stârnit o furtună de reacții: „Femeie, ești normală?!”
GSP.RO
A apărut la o petrecere pentru copii într-o rochie transparentă și a stârnit o furtună de reacții: „Femeie, ești normală?!”
Parteneri
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Avantaje.ro
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Caniculă de 37 de grade, după frigul de -1 grad de luni. Harta județelor aflate sub avertizare meteo ANM cod galben
Știri România 10:43
Caniculă de 37 de grade, după frigul de -1 grad de luni. Harta județelor aflate sub avertizare meteo ANM cod galben
Programul Festivalului George Enescu 2025, vineri, 29 august: Beethoven, Ravel, Onirius și „Recviem pentru prietenul meu” de Zbigniew Preisner
Știri România 09:56
Programul Festivalului George Enescu 2025, vineri, 29 august: Beethoven, Ravel, Onirius și „Recviem pentru prietenul meu” de Zbigniew Preisner
Parteneri
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Onorariul plătit de statul român avocaților americani care au reușit blocarea vânzării tabloului de El Greco. România, în luptă cu un miliardar rus pentru pictura din patrimoniul național
Fanatik.ro
Onorariul plătit de statul român avocaților americani care au reușit blocarea vânzării tabloului de El Greco. România, în luptă cu un miliardar rus pentru pictura din patrimoniul național
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Dovada că Bianca și Marian Grozavu sunt împreună după finala Insula iubirii 2025. Unde și cum au fost surprinși
Stiri Mondene 10:20
Dovada că Bianca și Marian Grozavu sunt împreună după finala Insula iubirii 2025. Unde și cum au fost surprinși
Motivul pentru care Sting a fost dat în judecată. La mijloc ar fi vorba despre 500.000 de lire sterline pe an
Stiri Mondene 10:15
Motivul pentru care Sting a fost dat în judecată. La mijloc ar fi vorba despre 500.000 de lire sterline pe an
Parteneri
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
Elle.ro
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
„Să se angajeze?! Nu, n-aș vrea să se angajeze!” Andreea Tonciu, criticată după declarațiile pe care le-a făcut despre fetița ei, în vârstă de 8 ani
Unica.ro
„Să se angajeze?! Nu, n-aș vrea să se angajeze!” Andreea Tonciu, criticată după declarațiile pe care le-a făcut despre fetița ei, în vârstă de 8 ani
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
TVMania.ro
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
ObservatorNews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Parteneri
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
GSP.ro
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
GSP.ro
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
Parteneri
Trend pe rețelele sociale: Apeluri false la 112. O fată din Vrancea, amendată
Mediafax.ro
Trend pe rețelele sociale: Apeluri false la 112. O fată din Vrancea, amendată
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Încă o tragedie în Cosmopolis! O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din complex
KanalD.ro
Încă o tragedie în Cosmopolis! O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din complex

Politic

Guvernul aprobă astăzi al doilea pachet de măsuri fiscale. Măsurile sunt împărțite în șase proiecte, CCR să nu le poată bloca pe toate
Politică 09:38
Guvernul aprobă astăzi al doilea pachet de măsuri fiscale. Măsurile sunt împărțite în șase proiecte, CCR să nu le poată bloca pe toate
Cristian Diaconescu, despre întâlnirea dintre Donald Trump și Nicușor Dan: „Washingtonul așteaptă semnale concrete”
Politică 08:05
Cristian Diaconescu, despre întâlnirea dintre Donald Trump și Nicușor Dan: „Washingtonul așteaptă semnale concrete”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ce veste! Campioana SuperLigii scapă de un tur preliminar din Liga Campionilor după ce România a făcut cel mai mare salt din Europa în clasamentul coeficienților UEFA
Fanatik.ro
Ce veste! Campioana SuperLigii scapă de un tur preliminar din Liga Campionilor după ce România a făcut cel mai mare salt din Europa în clasamentul coeficienților UEFA
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile