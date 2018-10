Maratonistul Tibi Ușeriu este unul dintre ambasadorii proiectului. Românul care a câștigat de trei ori consecutiv ultramaratonul arctic, Ultra 6633, are o poveste incredibilă, pe care a și pus-o între copertele unei cărți, în urmă cu un an. „27 de pași' vorbește despre demonii trecutului său, despre cum a primit o condamnare la 23 ani de închisoare, pentru jafuri armate comise în Germania și Austria și tentativă de omor, și despre viața sa ca gardă de corp a unui interlop care avea legături cu mafia sârbească. A ieșit din pușcărie după zece ani. Tiberiu Ușeriu are acum 45 de ani și titlul cărții a fost dat de dimensiunea curții închisorii unde fostul deținut avea voie să se plimbe.

Alin Ușeriu conduce Asociația Tășuleasa Social din Bistrița unde fostul deținut s-a născut a doua oară. Acum se implică în proiecte de mediu și sociale și duce steagul României an de an la ultramaratonul arctic pe care l-a și câștigat.

Cei doi frați, inspirați de traseele pe care le-au văzut în alte țări, au hotărât să facă și în România un astfel de drum care să unească țara de la un colț la altul și să lege tradiții și identități. Primii 140 de kilometri de drum au fost deja inaugurați. Traseul va porni de la Drobeta-Turnu Severin – unde a intrat pentru prima dată în țară Regele Carol – va străbate Transilvania și va ajunge până la Putna, unde se odihnește Ștefan cel Mare. Drumul este marcat cu elemente de identificare specifice, din materiale durabile, care să permită buna orientare a călătorului pe parcurs. Vor fi o mie de kilometri străbătuți prin zece județe – Suceava, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Braşov, Alba, Sibiu, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş-Severin. Infrastructura drumului cuprinde în primul rând modalităţile de marcare ale traseului: borne kilometrice din andezit, marcaje cu vopsea, indicatoare în locuri critice.

Există și un Ghid al drumețului pe Via Transilvanica unde există toate detaliile despre acest traseu.