„Nu încerc să îmi păstrez nimic. Eu nu am cerut preschimbarea certificatului de revoluţionar, dar, dacă ați deschis această discuție, la o zi după ce am fost prim-ministru al României, o instituţie subordonată primului ministru al României, a dat o decizie în ceea ce priveşte primul ministru al României. M-am bucurat foarte mult, pentru că înseamnă că suntem într-un stat democratic şi avem un stat de drept”, a spus Marcel Ciolacu.

Și a continuat: „Ca și cetățean, am și eu drepturi. Nu îmi doresc, nu am nici pensie specială, mi-am dat demisia la finalizarea fiecărui mandat ca să nu am pensie specială. Nu voi avea nici pensie de revoluţionar şi nu voi solicita statului român preschimbarea certificatului meu de revoluţionar. Dar am dreptul să arăt nepoţilor mei că nu am fost un fals revoluţionar”.

„Dacă cineva a luat o decizie administrativă, am aceleaşi drepturi ca şi dumneavoastră. Repet, niciodată, chiar dacă voi câştiga sau voi pierde procesul, nu am să comentez o decizie a unui magistrat, dar nici nu am să cer preschimbarea certificatului pentru a beneficia de ceva de pe urma acestui certificat. Dar e dreptul meu de a face acest lucru. Am anunţat-o public, ca să se ştie”, a mai punctat Ciolacu.

Ciolacu a susținut că a participat la Revoluția din 1989 la Buzău și avea încă din anii 90 un certificat de „luptător remarcat pentru fapte deosebite”. El a susținut că nu a primit nici un ban de la statul român datorită acestui certificat.

La începutul anului 2019, Ciolacu a depus cerere pentru a obține și titlul de „luptător cu rol determinant în victoria Revoluției Române”. Solicitarea i-a fost însă respinsă, la o săptămână după ce a devenit șeful Guvernului, mai precis pe 22 iunie 2023, de o comisie din cadrul Secretariatului de stat pentru revoluționari, instituție aflată chiar în subordinea Executivului.

O lună mai târziu, pe 25 iulie, Marcel Ciolacu a atacat decizia, deschizând un proces civil pe rolul Tribunalului Buzău.