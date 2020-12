„Nu am avut o întâlnire personală, am avut o discuție telefonică cu domnul Simion. Am avut o discuție cu un viitor coleg din Parlamentul României, majoritatea parlamentarilor AUR sunt la primul mandat”, a

declarat, luni, Marcel Ciolacu în cadrul unei conferințe de presă de la sediul partidului.

Întrebat dacă cei din AUR l-au contactat pe el sau invers, liderul PSD a răspuns:

„Ne-am contactat unul pe altul. Am avut o discuție. Am făcut rost unul de numărul celuilalt, nu are importanță cine a apelat primul”, a mai explicat liderul PSD.

Potrivit informațiilor Gândul.ro, președintele AUR, George Simion, a avut o discuție cu președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu. În fotografiile prezentate de publicație apare și președintele PSD, Marcel Ciolacu.



Liderul AUR a declarat, duminică, pentru Libertatea, că a avut discuții de cunoaștere atât cu liderii PSD, cât și cu cei ai PNL. În privința liberalilor, evită să dea nume, pentru că „nu are acordul lor”.

„Da, am avut întâlniri cu conducerile PSD și PNL. Nu m-am întâlnit cu domnul Ciolacu, aștept să mă văd și cu dumnealui, am avut cu ambele partide discuții de cunoaștere. Reiterăm faptul că AUR nu va intra în nicio coaliție de guvernare, nici cu PNL, nici cu PSD, nici cu vreunul din actualele partide”, a declarat George Simion pentru Libertatea.

