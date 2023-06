„Este pentru prima oară când liderii celor mai importante partide din România îndeplinesc o promisiune făcută. (…) Mă bucur că premierul și cu mine am găsit soluțiile cele mai bune pentru stoparea grevei. Am convenit ca vineri să continuăm discuțiile cu sindicatele pentru ca până în 15 iulie să finalizăm primele grile de salarizare”, a declarat liderul PSD, la Palatul Parlamentului.

„Îmi doresc ca UDMR să rămână la guvernare, dacă voi fi premier. Dorim o coaliție mai largă, cu minoritățile și cu UDMR”, a precizat Marcel Ciolacu.

„Facem politică în acest moment! Avem şi performanţe, lucruri care au funcţionat foarte bine. Eu nu pot să fac abstracţie în ceea ce priveşte Ministerul Fondurilor şi Ministerul Transporturilor. Ştim cu toţii faptul că Sorin Grindeanu a reuşit o performanţă unică. Sunt peste 30 de miliarde contractări făcute pe această scurtă perioadă cât a fost la Transporturi. Îmi doresc ca Guvernul României să fie unul performant”, a adăugat președintele social-democraților.

Acesta a precizat că își dorește ca guvernul României să fie „unul performant”. „E normal să avem o abordare și pe performanța miniștrilor. E normal să mă bat, să susțin miniștrii care au avut performanțe. Eu nu mă întorc în scenariul dintr-o guvernare nu prea îndepărtată, să trag miniștrii din fes, cum făcea domnul Orban”, a mai spus Ciolacu.

Recomandări Nicolae Ciucă și-a anunțat demisia din funcția de premier. „După ce îmi depun mandatul, încep procedurile de efectuare a rocadei”. Predoiu, desemnat interimar

„Vă rog frumos, lăsați-ne, la nivel politic, să ne facem treaba, să negociem. Avem un protocol. Când va exista altă decizie, am să vin să anunţ. Din acest moment am intrat într-o altă logică instituţională. Președintele ne cheamă la consultări, va exista un prim-ministru desemnat și cu certitudine dacă eu voi fi persoana desemnată, o să am o întâlnire cu domnul Kelemen Hunor, împreună cu domnul preşedinte al PNL, Nicolae Ciucă”, a mai declarat liderul PSD.

Întrebat de jurnaliști ce propunere are pentru UDMR, Ciolacu a subliniat că își dorește ca formațiunea maghiară să rămână la guvernare.

„Parcă tot împreună eram și acum trei ani când vindeam Ardealul. Acum nu mai vând Ardealul UDMR, dintr-odată sunt cel care scoate UDMR. În politică avem și noi dreptul să avem o negociere”, a adăugat președintele PSD.

Nicolae Ciucă a precizat luni, după ce și-a anunțat demisia, că urmează să își depună mandatul la președintele Klaus Iohannis, după care va funcționa un guvern interimar până la învestirea noului Executiv, condus de Marcel Ciolacu.

„Ne-am propus ca noul guvern să fie învestit până joi”, a precizat Nicolae Ciucă.

Într-un calendar discutat de liderii PSD, duminică, 11 iunie, la Vila Lac, Marcel Ciolacu ar urma să preia puterea între 13 și 15 iunie.

Recomandări Incendiu la Hala Laminor, mall-ul cu palmieri în care Robert Negoiță a investit deja 85 milioane de euro

Marți, 13 iunie, s-ar putea organiza consultările cu partidele la Palatul Cotroceni, audierea miniștrilor s-ar realiza pe 14 iunie, iar joi, 15 iunie, Cabinetul Ciolacu ar putea primi votul de învestitură în Parlament. În aceeași zi ar urma să depună jurământul la Palatul Cotroceni în fața lui Klaus Iohannis.

Playtech.ro Românii pot merge cu TRENUL la mare în Bulgaria sau Turcia. Cât costă BILETUL și câte ORE faci până la destinație

Viva.ro Ce s-a văzut pe chipul soțului Danei Roba, când a ajuns în fața judecătorilor. Ce a plănuit după ce a lovit-o cu ciocanul în cap

Libertateapentrufemei.ro Viața nefardată a lui Stephan Pelger. Ce s-a întâmplat cu singura lui iubire: «Mama știa că suntem împreună, ea l-a îngrijit până în ziua în care a murit»

FANATIK.RO Ce a pățit o femeie care a încurcat picăturile pentru ochi cu sticla cu lipici pentru unghii. Medicii au fost șocați

Știrileprotv.ro Ucraina critică Polonia, unul dintre cei mai puternici susținători ai săi în războiul contra Rusiei. Care este motivul

Observatornews.ro Hartă. Cât au avansat ucrainenii după o săptămână de contraofensivă. Au eliberat mai multe sate, dar liniile fortificate ruseşti încă nu au fost sparte

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Gigi Mulţescu "are început de Alzheimer"! Drama din spatele absenţei din fotbal a ex-antrenorului de la Dinamo. Ce doresc să facă acum cunoscuţii săi | EXCLUSIV

Unica.ro Sandra, de nerecunoscut la 61 de ani. Povestea uluitoare trăită cu Michael Crețu, vărul lui Mădălin Voicu