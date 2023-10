Gazeta Sporturilor și Libertatea au avut întotdeauna o atitudine critică față de Putere, indiferent dacă guvernele au fost PSD, PNL, UDMR, USR sau în orice formulă. Vom continua la fel.

În apel, ziariștii au spus că redactorul-șef al GSP, Cătălin Țepelin, a fost demis de trustul Ringier la o lună și ca unic răspuns după ce redacțiile au solicitat în scris, la Zurich, ca oameni din managementului Ringier să înceteze orice presiune prin care au cerut ca redacțiile să trateze preferențial firmele de jocuri de noroc care dau bani de publicitate.

În solicitarea înaintată în 28 august direct la Zurich, cele două redacții au indicat către conducerea Ringier inclusiv existența unui email în care un responsabil editorial spune: ”The separation between commercial and editorial is 100% respected in our newsroom” , iar un manager și deopotrivă acționar răspunde: ”Well, I see a big problem with this. Actually, we work very close here ( numele unei țări unde Ringier are afaceri ) and we see better results that way” .

, iar un manager și deopotrivă acționar răspunde: . Mai târziu, în două discuții separate, pe 31 iulie și 8 august 2023, jurnaliștii spun că trei persoane de la Ringier Sports Media Group i-au cerut lui Cătălin Țepelin ca GSP să arate articolele în avans, dacă acestea se refereau la firmele de pariuri care erau clienți de publicitate.

Ringier a comunicat, în două poziții oficiale, că apără libertatea de exprimare, că ”decizia în ceea ce îl privește pe Cătălin Țepelin este una pur managerială și operațională” și că ”nu susținem narațiunile emoționale care se îndepărtează de adevăr”.

La finalul acestui articol, puteți citi solicitarea în limba engleză și română a jurnaliștilor de la GSP și Libertatea, pe care aceștia au dus-o către Board-ul Ringier din Zurich, primind răspunsul concedierii redactorului-șef care a fost unul dintre semnatari.

„Adoptăm azi și ordonanța de urgență care reglementează industria pariurilor și păcănelelor, în interesul cetățenilor români. În primul rând, jocurile de noroc nu vor mai putea funcționa dacă firma nu este înregistrată în România. Vreau să terminăm odată cu situația în care companiile de pariuri fac miliarde în România, dar trimit tot profitul în afara țării, și chiar în afara Uniunii Europene”, a spus Marcel Ciolacu la ședința de Guvern, ținută joi, 5 octombrie, la Palatul Victoria.

”Apoi, creștem semnificativ taxele pentru toate licențele de jocuri de noroc și limităm drastic spațiul de publicitate pe care îl pot cumpăra firmele din această industrie. Realitatea ne arată că s-a depășit orice limită. Nu e normal ca industria pariurilor să aibă atâta putere. În pandemie, au stat la masa Guvernului. Acum, amenință politicieni și concediază jurnaliști. Cred că este suficient, s-a ajuns mult prea departe”, a continuat premierul.

”Întărim regulile nu doar în zona viciilor, ci și în zona comportamentului incorent. Milioane de români cinstiți își depun și plătesc la timp toate obligațiile la stat. Dar niște smecheri fac afaceri și averi speculând câteva portițe legislative. De aceea, împreună cu Ministerul de Finanțe astăzi închidem aceste portițe”, a continuat premierul.

”Modificăm legislația și venim cu amendă din prima în cazul nedepunerii la termen a declarațiilor fiscale. La fel în cazul nerespectării obligațiilor privind funcționarea caselor de marcat. Și tot amendă pentru omisiuni la emiterea bonurilor fiscale. Mai mult, cuantumul amenzilor va crește”.

”Am spus că nu voi ezita să lupt împotriva evaziunii fiscale. Și așa vom face. Nu pot exista la nesfârșit oameni corecți care declară și plătesc și șmecheri care nu declară și nu plătesc nimic”.

Textul în română și în engleză dus pe 28 august la conducerea Ringier de la Zurich de către reprezentanții redacțiilor Gazeta Sporturilor și Libertatea:

Official appeal of 25 editorial and non-editorial leaders from the Romanian newsrooms of the Ringier AG media company,

To the executive management of Ringier AG and to the Ringier Board of Directors and the Ringier Group Executive Board,

For the preservation of editorial independence from commercial, correct information of the public and equal treatment of persons and companies in news and investigations, regardless of whether they spend advertising budgets or not.

We, the 25 names signing this letter, are representatives of two important Eastern European newsrooms, Gazeta Sporturilor and Libertatea. We are part of two economically and journalistically successful, globally recognised newsrooms, part of a robust international media company. And we want to work together with our management for the future of the company, which is why we ask you to consider with balance and confidence the points stated below.

On 31st July and 8th August 2023, three people from Ringier Sport Management, the sports press division of the Ringier Group, asked an editorial manager of Gazeta Sporturilor to introduce a new way of working. The new rules would require the newsroom to show articles to international management before publication. The request, made in two separate discussions, would apply to articles about betting companies which are or could be advertising partners. The editorial manager refused.

This episode is only the latest in a series of developments over the past 12 months. During this period, some Ringier executives have expressed their dissatisfaction with the fact that we, the GSP and Libertatea newsrooms, continue to practice the separation between editorial and commercial. We are being asked to introduce new procedures, on the grounds that what we do is „old style journalism”.

But separating editorial from commercial is a key principle in journalism. It applies to the biggest and most respected newsrooms in the world. Once changed, this rule would lead to a situation where certain people and companies are privileged over other companies and over the readers.

We firmly believe that these initiatives are not approved by Ringier AG. Furthermore, we know that there are many people in Ringier’s management and on its Boards who have a proven commitment to freedom of expression. That is why the purpose of this appeal is to point out to all these stakeholders, regardless of their beliefs, the risk that concerns us all.

Because, sadly, the episodes of the last year tell us that this was not an isolated incident, but possibly a new way of working. This one would be against our principles and against the way these newsrooms have operated on their way to journalistic relevance and economic performance. Here are few other episodes:

On 20 October 2022, in an email exchange involving Ringier Romania and Ringier’s sports group, there was a discussion on the relationship between editorial and commercial.

The editorial heads claimed that „The separation between commercial and editorial is 100% respected in our newsroom”. A person from Ringier Sport Management replied that „Well, I see a big problem with this. Actually, we work very close in (a name of a country where Ringier has media assets) and we see better results that way”.

The editorial managers of the Gazeta Sporturilor refused to change the current independent way of working.

They have written and pointed out that the lack of journalistic independence in the face of the commercial is contrary not only to the Romanian law but also to the clearly stipulated rules of the Ringier company. In the „Independence” chapter of the Ringier Code of Conduct and Editorial Mission Statement it is stated: „Our journalists are steadfast in the face of influence from individuals, companies and authorities”.

Same type of pressure have been noticed as well at Libertatea, the Ringier’s other daily publication in Romania.

On September 1, 2022, a person from the Ringier Board of Directors, who also holds the position of head of the Board of Directors in a real estate company that the newspaper had written about, addressed an accusatory email to the author of the article, the reporter Iulia Marin. The media company official added in the CC some of the shareholders and heads of the Ringier company and the shareholders of the real estate company. The editorial staff saw this as pressure against the editorial.

After the exchange of emails described above, it was proposed to change the way of working at Libertatea in the sense of the validation of the articles by the management. After some discussions in Romania, it was agreed that it would be against the independence rules. Norms have been drafted so that collaboration is done optimally without someone outside the newsroom seeing, reading or validating the articles.

In August 2023, there was the episode mentioned at the beginning of this appeal, against the independence of journalists in the newsroom of Gazeta Sporturilor.

If, absurdly, newsrooms were subject to requests for changes and approval of articles from outside the newsrooms, this would mean censorship according to the definition of Romanian law and also to the jurisprudence of the European Court of Human Rights.

We do not believe that anyone has a mandate to change the rules under which this huge press company has been operating for almost 200 years, and the journalism itself for even longer.

It is precisely the real loyalty to Ringier that makes us point out that the organisational, human, legal and economic risks are very high if it continues along this path. And we give you just one example.

If newsrooms were to agree to privilege certain companies based on advertising money spent, the group could be sued by a company that does not spend advertising money and rightly say that it has been discriminated against in the news. Any entity, whether we are talking about companies, governments or individuals, will want to see where the „price list” is and where the fee for „preferential treatment” is.

The principles of equal treatment are also clearly stated in Ringier’s internal documents: „The acceptance of benefits as consideration for preferential treatment – is prohibited”, both for the Ringier company itself and for employees, says Chapter 7 „Bribery and corruption” of the Ringier Code of Conduct.

As employees, we are ready to actively and extensively discuss collaboration and business improvement based on mutual respect.

We are ready to work, as we have done in the past, for a highly profitable company as a strong foundation of journalistic independence. We also insist that the separation of editorial from commercial does not mean lack of collaboration, but collaboration with well-established principles and rules.

As recognized professionals in the market, with a track record and reputation built over decades of working for leading media companies, we insist that we want to work together with you in a company that supports ethical journalism, not commercially or politically subordinated journalism.

No definitive harm has been done. At the moment, at least in the case of Libertatea and Gazeta Sporturilor, the way of working has remained unchanged, independence is working and no damage has been caused to external partners.

But the pressure on the newsrooms cannot continue. Not us, but the journalistic legacy of Ringier demands it.

About us

– Acquired by Ringier in 2018, Gazeta Sporturilor is one of Europe’s leading sports newsrooms. GSP.ro is also the absolute leader of all websites in Romania for the period 2017-2022, with 4.8 billion pageviews generated.

The publication will celebrate its 100th anniversary in 2024. Gazeta Sporturilor is a publication that has being praised for its independent and fearless journalistic work by the Financial Times, The Economist, The New York Times, BBC and hundreds of other media outlets around the world.

In its five years with the company, Gazeta has become a scalable model even within the Ringier group thanks to the newsroom’s excellence in adapting to digital, modern ways of reporting and the experience it offers to sports fans.

– Libertatea is a publication that, in the last five years, has undergone a major transformation: it has changed from a tabloid into an investigative, relevant middlebrow publication with a growing reputation.

Now, Libertatea sometimes works on international stories in collaboration with newsrooms like Der Spiegel and the Los Angeles Times or in global investigative journalism consortia with publications like Politico and the NRC.

Libertatea was the leading news website in Romania in 6 out of the last 10 months in terms of unique users.

Apelul oficial al celor 25 de lideri editoriali și non-editoriali din redacțiile din România ale companiei media Ringier AG,

Către conducerea executivă a Ringier AG și către Consiliul de Administrație al Ringier și Consiliul Executiv al Grupului Ringier,

Pentru păstrarea independenței editoriale față de cele comerciale, informarea corectă a publicului și tratamentul egal al persoanelor și companiilor în știri și investigații, indiferent dacă acestea cheltuiesc sau nu bugete de publicitate.

Noi, cele 25 de nume care semnăm această scrisoare, suntem reprezentanții a două importante redacții din Europa de Est, Gazeta Sporturilor și Libertatea. Facem parte din două redacții de succes din punct de vedere economic și jurnalistic, recunoscute la nivel mondial, parte a unei companii media internaționale solide. Și dorim să lucrăm împreună cu managementul nostru pentru viitorul companiei, motiv pentru care vă rugăm să analizați cu echilibru și încredere punctele enunțate mai jos.

Pe 31 iulie și 8 august 2023, trei persoane de la Ringier Sport Management, divizia de presă sportivă a Grupului Ringier, au cerut unui responsabil editorial al Gazetei Sporturilor să introducă un nou mod de lucru. Noile reguli urmau să impună redacției să arate articolele conducerii internaționale înainte de publicare. Solicitarea, făcută în cadrul a două discuții separate, s-ar aplica articolelor despre companiile de pariuri care sunt sau ar putea fi parteneri publicitari. Responsabilul editorial a refuzat.

Acest episod este doar cel mai recent dintr-o serie de evoluții din ultimele 12 luni. În această perioadă, unii directori Ringier și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că noi, redacțiile GSP și Libertatea, continuăm să practicăm separarea dintre editorial și comercial. Ni se cere să introducem noi proceduri, pe motiv că ceea ce facem noi este „jurnalism pe stil vechi”.

Dar separarea editorialului de comercial este un principiu cheie în jurnalism. Acesta se aplică în cele mai mari și mai respectate redacții de știri din lume. Odată schimbată, această regulă ar duce la o situație în care anumite persoane și companii ar fi privilegiate în fața altor companii și a cititorilor.

Credem cu tărie că aceste inițiative nu sunt aprobate de Ringier AG. În plus, știm că există multe persoane în conducerea Ringier și în consiliile de administrație ale acesteia care au un angajament dovedit față de libertatea de exprimare. De aceea, scopul acestui apel este de a semnala tuturor acestor părți interesate, indiferent de convingerile lor, riscul care ne privește pe toți.

Pentru că, din păcate, episoadele din ultimul an ne spun că nu a fost vorba de un incident izolat, ci, probabil, de un nou mod de lucru. Acesta ar fi împotriva principiilor noastre și împotriva modului în care aceste redacții au funcționat în drumul lor spre relevanță jurnalistică și performanță economică. Iată alte câteva episoade:

Pe 20 octombrie 2022, într-un schimb de e-mail între Ringier România și grupul sportiv al Ringier, a existat o discuție despre relația dintre editorial și comercial.

Șefii editoriali susțineau că „Separarea dintre comercial și editorial este respectată 100% în redacția noastră”. O persoană din cadrul Ringier Sport Management a răspuns că „Ei bine, eu văd o mare problemă în acest sens. De fapt, lucrăm foarte aproape în (numele unei țări în care Ringier are active media) și vedem rezultate mai bune în acest fel”.

Managerii editoriali ai Gazeta Sporturilor au refuzat să schimbe actualul mod independent de lucru.

Aceștia au scris și au precizat că lipsa de independență jurnalistică în fața comercialului este contrară nu doar legislației românești, ci și regulilor clar stipulate de compania Ringier. La capitolul „Independența” din Codul de conduită și în Declarația de misiune editorială Ringier se precizează: „Independența: „Jurnaliștii noștri sunt neclintiți în fața influențelor venite din partea unor persoane, companii și autorități”.

Același tip de presiuni au fost observate și la Libertatea, celălalt cotidian al Ringier din România.

Pe 1 septembrie 2022, o persoană din Consiliul de Administrație al Ringier, care deținea și funcția de șef al Consiliului de Administrație la o companie imobiliară despre care ziarul scrisese, a adresat un e-mail acuzator autorului articolului, reporterul Iulia Marin. Oficialul companiei media a adăugat în CC o parte dintre acționarii și șefii companiei Ringier și acționarii companiei imobiliare. Redacția a considerat acest lucru drept o presiune împotriva editorialului.

În urma schimbului de mailuri descris mai sus, s-a propus schimbarea modului de lucru la Libertatea în sensul validării articolelor de către conducere. După câteva discuții în România, s-a convenit că acest lucru ar fi împotriva regulilor de independență. Au fost redactate norme astfel încât colaborarea să se facă în mod optim fără ca cineva din afara redacției să vadă, să citească sau să valideze articolele.

În august 2023, a avut loc episodul menționat la începutul acestui apel, împotriva independenței jurnaliștilor din redacția Gazeta Sporturilor.

Dacă, prin absurd, redacțiile ar fi supuse unor cereri din afara redacțiilor de modificare și aprobare a articolelor, acest lucru ar însemna cenzură, conform definiției din legislația românească, dar și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.

Nu credem că cineva are mandat să schimbe regulile după care funcționează această uriașă companie de presă de aproape 200 de ani, iar jurnalismul în sine de și mai mult timp.

Tocmai loialitatea reală față de Ringier ne face să subliniem că riscurile organizaționale, umane, juridice și economice sunt foarte mari dacă se va continua pe această cale. Și vă dăm doar un singur exemplu.

Dacă redacțiile de știri ar fi de acord să privilegieze anumite companii în funcție de banii de publicitate cheltuiți, grupul ar putea fi dat în judecată de o companie care nu cheltuiește bani de publicitate și care ar putea spune, pe bună dreptate, că a fost discriminată în știri. Orice entitate, fie că vorbim despre companii, guverne sau persoane fizice, va dori să vadă unde este „lista de prețuri” și unde se află taxa pentru „tratament preferențial”.

Principiile tratamentului egal sunt, de asemenea, clar enunțate în documentele interne ale Ringier: „Acceptarea de beneficii ca răsplată pentru un tratament preferențial – este interzisă”, atât pentru compania Ringier însăși, cât și pentru angajați, se arată în capitolul 7 „Mită și corupție” din Codul de conduită Ringier.

În calitate de angajați, suntem pregătiți să discutăm activ și pe larg despre colaborare și îmbunătățirea afacerilor pe baza respectului reciproc.

Suntem pregătiți să lucrăm, așa cum am făcut-o și în trecut, pentru o companie extrem de profitabilă, ca o bază solidă a independenței jurnalistice. Insistăm, de asemenea, asupra faptului că separarea editorialului de comercial nu înseamnă lipsă de colaborare, ci colaborare cu principii și reguli bine stabilite.

În calitate de profesioniști recunoscuți pe piață, cu un palmares și o reputație construită de-a lungul a zeci de ani de lucru pentru companii media de top, insistăm asupra faptului că dorim să lucrăm împreună cu dumneavoastră într-o companie care susține jurnalismul etic, nu jurnalismul subordonat comercial sau politic.

Niciun rău definitiv nu a fost făcut. Deocamdată, cel puțin în cazul Libertatea și Gazeta Sporturilor, modul de lucru a rămas neschimbat, independența funcționează și nu a fost cauzat niciun prejudiciu partenerilor externi.

Dar presiunea asupra redacțiilor nu poate continua. Nu noi, ci moștenirea jurnalistică a companiei Ringier o cere.

Despre noi

– Achiziționată de Ringier în 2018, Gazeta Sporturilor este una dintre cele mai importante redacții de știri sportive din Europa. GSP.ro este, de asemenea, liderul absolut al tuturor site-urilor din România pentru perioada 2017-2022, cu 4,8 miliarde de afișări generate.

Publicația își va sărbători cea de-a 100-a aniversare în 2024. Gazeta Sporturilor este o publicație care a fost lăudată pentru activitatea jurnalistică independentă și neînfricată de Financial Times, The Economist, The New York Times, BBC și de sute de alte instituții media din întreaga lume.

În cei cinci ani petrecuți în cadrul companiei, Gazeta a devenit un model scalabil chiar și în cadrul grupului Ringier, datorită excelenței redacției în adaptarea la digital, a modalităților moderne de raportare și a experienței pe care o oferă fanilor sportului.

– Libertatea este o publicație care, în ultimii cinci ani, a suferit o transformare majoră: a trecut de la tabloid la o publicație de investigație, relevantă pentru mediu, cu o reputație în creștere.

Acum, Libertatea lucrează uneori la subiecte internaționale în colaborare cu redacții precum Der Spiegel și Los Angeles Times sau în consorții de jurnalism de investigație la nivel global cu publicații precum Politico și NRC.

Libertatea a fost primul site de știri din România în 6 din ultimele 10 luni în ceea ce privește numărul de utilizatori unici.