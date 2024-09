„Poți să devii președintele României fără să ai niciun fel de calificare. Nu ți se cere diploma de bacalaureat, ca să nu mai vorbim de cea de facultate. Dacă Marcel Ciolacu spunea: «N-am diplomă de bacalaureat, nici diplomă de absolvire a ecologiei drepte la o facultate particulară strâmbă», se găseau destui cetățeni care să-l voteze exact pentru asta. Dl Ciolacu pretinde însă că are bacalaureatul. Ne-a comunicat, în fine, după o cercetare aprofundată, nota: 7,03. Putea să spună și 10,03, căci diploma n-a scos-o la iveală”, a scris CTP pe Facebook.

Gazetarul a adăugat: „Dacă nu poate să arate actul, hârtia, atunci abia acum candidatul la președinție are o problemă: fals în declarații și uz de fals în scop electoral”.

Ciolacu a spus nota, dar nu a arătat diploma de Bacalaureat

Premierul PSD Marcel Ciolacu, candidat la președinție, a declarat luni, 2 septembrie, că a dat examenul de Bacalaureat în 1986 şi că a luat o medie „suficient de bună”, dar că nu își mai amintește nota.

O zi mai târziu, a spus că a căutat diplomele și a găsit că a luat media 7,03, dar fără să arate documentul, despre care anterior afirmase că este o copie legalizată.

„Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul. L-am luat cu media 7.03, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9. Sper că s-au lămurit din acest moment și nu o să vină cineva acum să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit când am avut examenul de licență”, a afirmat Marcel Ciolacu pe TikTok.

