„Profund șocat de veștile venite din Slovacia. Transmit gândurile mele cele mai sincere premierului slovac Robert Fico. Astfel de acte extreme nu au nicio justificare, iar autorii trebuie să fie trași la răspundere”, a scris Ciolacu pe rețeaua X.

Profoundly shocked by the news coming from Slovakia. I convey my most sincere thoughts to the Slovak Prime Minister Robert Fico.

Such extreme acts have no justification and the perpetrators must be held accountable. https://t.co/meCuwRDuDu — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) May 15, 2024

La scurt timp, și președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, tot pe rețeaua X, fostă Twitter.

„Sunt consternat să aflu despre împușcarea premierului slovac Robert Fico. Îi doresc însănătoșire grabnică și completă. Condamn cu fermitate astfel de acte extremiste, care amenință valorile noastre europene fundamentale”, a scris șeful statului.

Appalled to learn about the shooting of the Slovak Prime Minister Robert Fico. I wish him a full and speedy recovery. I strongly condemn such extremist acts, which threaten our core European values. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 15, 2024

Ulterior, și președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a „condamnat cu fermitate tentativa de asasinare a premierului slovac Robert Fico”.

„Aceste acte de violență nu își au locul într-o democrație. Așteptăm mai multe detalii despre acest incident și suntem încrezători că autoritățile vor efectua o anchetă amănunțită”, a scris al doilea om în stat pe X.

I strongly condemn the reported assassination attempt on Slovakian PM Robert Fico. These acts of violence have no place in a democracy. We await further details on the incident and trust that the authorities will conduct a thorough investigation. — Nicolae Ionel Ciucă (@NicolaeCiuca) May 15, 2024

Fico, împușcat după ședința de Guvern

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost împușcat și rănit miercuri, 15 mai, într-un schimb de focuri, după ședința de guvern, a relatat agenția de știri slovacă TASR, preluată de Reuters.

Fico a fost împușcat de mai multe ori, în fața unui cămin cultural din localitatea Handlova, regiunea Trencin, unde a venit pentru o ședință de guvern.

Potrivit presei slovace, împușcăturile s-au auzit când Fico s-a apropiat de mulțimea aflată la fața locului. Împușcat, Robert Fico a căzut, iar bodyguarzii l-au ridicat și l-au dus într-o mașină, apoi premierul a fost transportat la spital.

Momentul în care premierul slovac este dus în mașină după împușcături:

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico – the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter



According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Ministerul de Interne slovac a confirmat atacul din Handlová. „Confirmăm tentativa de asasinat a premierului”, a transmis Departamentul de comunicare al Ministerului de la Bratislava.

