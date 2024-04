La începutul lunii aprilie, CRBL anunța într-o postare pe rețelele de socializare că divorțează de Elena, femeia cu care a fost căsătorit timp de 16 ani. Artistul nu a dat prea multe explicații și a dorit ca despărțirea să fie una discretă. Ea s-a mutat cu fiica lor într-un apartament din București, iar el a rămas în casa în care au locuit împreună.

CRBL a fost foarte rezervat în declarații după divorț, însă acum a vorbit într-un interviu pentru Antena Stars despre planurile pe care le are pentru Paște. Cântărețul va petrecere alături de familia sa la Pitești și își dorește să nu exagereze cu preparatele tradiționale.

„Ca de obicei… acasă la Pitești, cu familia. Vom mânca ponderat, să nu exagerăm, din tradiționalele bucate românești și cam atât. Un pic de pauză, după aia revenim la muzică”, a spus el, potrivit spynews.ro.

„Începem să avem discuții care mai de care, dar tati nu e de acord cu orice”

Alessia locuiește cu mama sa, însă tatăl ei este în continuare implicat în creșterea ei. În cadrul interviului, CRBL a dezvăluit ce cerințe are fiica sa. De asemenea, el recunoaște că este un tată strict și că încearcă să o învețe pe adolescentă să nu pună atât de mult accent pe lucrurile materiale.

„Ea vrea pe card banii. Acum descoperă brandurile și începe să facă diferența între ele. Începem să avem discuții care mai de care, dar tati nu e de acord cu orice, orice trebuie să vină într-o paranteză echivalentă cu alte lucruri. Nu sunt de acord cu sume foarte mari pentru lucruri care se consumă”, a mărturisit cântărețul.

CRBL și Elena s-au despărțit după 16 ani de căsnicie

CRBL și Elena divorțează după 16 ani de căsnicie, iar anunțul a fost făcut de aceștia în mediul online. Ei nu au vorbit despre motivele care au dus la ruptură, însă au mărturisit că au reflectat profund asupra situației, înainte de a lua această decizie importantă.

Anunțul celor doi vine după ce au participat recent la emisiunea „Power Couple”. Cei doi au împreună o fetiță, iar căsnicia lor a fost una discretă, de-a lungul anilor.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alessiei.

Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru.

Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a scris CRBL pe Instagram.

