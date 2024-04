Din 2023, s-a înregistrat o creștere record de 30% a numărului de bărbați ruși cu vârste cuprinse între 31 și 59 de ani cu dizabilități, potrivit Ministerului britanic al Apărării.

Potrivit sursei citate, numărul bărbaților ruși cu vârste cuprinse între 31-59 de ani cu dizabilități a crescut la 2,17 milioane față de 1,67 milioane în anul precedent.

Ministerul britanic a precizat că această creștere ar putea fi cauzată de soldaţii răniţi pe front.

