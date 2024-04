Jurnalul lui Daniel Pavel de la „Survivor All Stars”. Ce spune prezentatorul despre Alex Delea, care a fost eliminat: „Eu rămân mândru de el”

Săptămâna trecută, 10 concurenți s-au duelat pe traseele din Republica Dominicană, iar cel care le-a fost alături a fost prezentatorul Daniel Pavel. El și întreaga echipă se află deja în România, iar în Republica Dominicană revin doar la momentul finalei jocului.

„Națiune Survivor, iată că deja ajung la a doua filă a jurnalului meu… local! Nu mai pot vorbi despre cel dominican, pentru că mai am aproape o lună până la momentul în care mă voi urca în avion pentru a reveni spre cea de-a treia mea casă.

Momentan, sunt aici, pe plaiurile natale și mă bucur alături de voi de tot ceea ce înseamnă nebunia sezonului suprem. Trăim împreună de trei ori pe săptămână niște sentimente pe care aș vrea să le explic, dar e cu adevărat dificil. Știți ce rămâne mereu ușor? Mulțumirea când văd cifrele și gândul că acele numere se traduc prin privirile voastre, prin comentariile lăsate și mesajele trimise”, a menționat Daniel Pavel în jurnalul său de la „Survivor” pentru Libertatea.

Daniel Pavel: „Au mai rămas doar nouă concurenți”

Și a continuat: „S-a încheiat săptămâna cu numărul cincisprezece. Vă vine să credeți? Au mai rămas doar nouă concurenți. Știu, pare incredibil când privim spre trecut și ne gândim că la început de ianuarie aveam două triburi, peste 20 de concurenți și o energie din cale-afară.

Acum s-a adunat oboseala, dorul de casă, foamea și totuși… energia e la fel de mare. Îmi dau seama că tocmai ați văzut un spectacol ireal în ultimele zile – un consiliu cum nu ne-a mai fost dat vreodată și un duel ireal între cinci domni puternici”.

Daniel Pavel a vorbit și despre Alex Delea, care a fost eliminat săptămâna trecută din concurs. El e concurentul care a câștigat ediția din 2022 a show-ului. „Am pierdut un campion, un om care a demonstrat în urmă cu 2 ani ce înseamnă să evoluezi, să te desprinzi de casă și să mergi până la capăt. O accidentare dură i-a schimbat acum parcursul, dar eu rămân mândru de el”, a mai declarat.

Ajuns în România de două săptămâni, prezentatorul se concentrează la proiectele pe care le mai are la Pro TV, dar și la nunta cu Ana Maria Pop, care va avea loc în vara asta. „Între timp, am ajuns acasă, da, da. Deja se fac două săptămâni de când mă uit de la mine, de pe canapea, la fiecare episod, comentez în timp real cu voi și postez. Nu vă ascund, nu m-am obișnuit.

Dar nici nu prea am avut vreme liberă de acomodare prea multă. În ultimele zile am revenit pe set, la filmări, de această dată pentru promourile de Paște și am conștientizat că, de obicei, le înregistram direct pe pajiștea dominicană. Acum am fost alături de colegii din trust, în studio și a fost ciudat, dar frumos.”.

Daniel Pavel și Ana Maria Pop fac pregătiri de nuntă

Și a continuat: „Nici acasă nu am fost prea liniștit, alături de Ana am început să muncim activ pentru nuntă. Lucrurile intră pe ultima sută de metri și noi vrem să știm că avem totul bine pus la punct. Chiar dacă Geta Ungurean ne ajută cu toate, acum că suntem aici, putem realist să fim implicați 100%. Promit ca spre sfârșitul acestui jurnal, pe final de mai, să vă dau aici câteva întâmplări din cele trăite în aceste pregătiri”.

În final, Daniel Pavel a precizat că „Survivor All Stars” continuă cu noi ediții. „Gata, mă opresc și de data asta! Dar noi ne vedem curând, marți, miercuri și joi, de la 21:30, la PRO TV. Și dacă nu aveți răbdare, pe VOYO. Mai e foarte puțin până la Paște, dar asta nu înseamnă că lucrurile se calmează în competiție. Dimpotrivă, urmează niște răsturnări de situație incredibile”.

