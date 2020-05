De Cristian Otopeanu,

„Precizez că nu am discutat niciodată subiectul, cu nimeni. Deja PNL s-a pronunţat cu privire la candidatul pentru PMB. Aşadar este un zvon neadevărat, care nu confirmă realitatea. Nu am discutat cu nimeni posibilitatea şi nu sunt nici măcar teoretic în situaţia în care să fiu într-o asemenea ipostază”, a spus Marcel Vela la Realitatea Plus.

Ministrul de Interne a vorbit apoi despre numărul de îmbolnăviri cu coronavirus din România. Vela consideră că acesta nu va creşte spectaculos.

„Per total, eu cred că nu va creşte numărul de cazuri, pentru că marea majoritate a populaţiei este extrem de responsabilă. La nivelul acesta, în care s-a trecut la o nouă etapă de relaxare, ar putea exista riscul unei creşteri în statistica epidemiologică, dar suntem pregătiţi fie să le izolăm, fie să atenuăm consecinţele”, a afirmat Marcel Vela.

Ministrul de interne a spus apoi că de la 1 iunie se va trece la al doilea nivel de relaxare, iar de la 15 iunie la al treilea nivel de relaxare, dar „cu sprijinul şi responsabilitatea oamenilor”.

„Nu cred că unele excese de acum două săptămâni pot fi atât de dramatice încât să revenim la o stare anterioară”, a completat Vela.

