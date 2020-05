De Ciprian Iana,

Ministrul Afacerilor Interne a admis faptul că unii polițiști fac abuzuri în perioada stării de urgență, însă susține că nu tolerează astfel de practici.

“Am luat măsuri ca să nu se facă abuzuri. Că ele se fac este un lucru evident, pentru că sunt foarte mulți tineri care au făcut doar șase luni Școala de Poliție și acum sunt pe teren, pentru că am avut nevoie de cadre, să acoperim toate misiunile. Este o muncă titanică la nivel național”, a precizat Marcel Vela.

Acesta a adăugat: “Nu tolerez abuzurile. Li s-a atras atenția tuturor ca amenzile să fie într-o formă evaluată direct proporțional cu fapta pe care au înregistrat-o, au constatat-o, să fie folosite ca variante de sancțiune și avertismentele, nu direct amenzile”.

De asemenea, ministrul de interne a dezvăluit că s-au demarat anchete în cazul abuzurilor făcute de polițiști în perioada restricțiilor de circulație impuse de ordonanțele militare.

“Unde am fost sesizați că s-au făcut abuzuri se fac cercetări de către inspectoratele județene, fie că au fost amendați de Poliție sau de Jandarmerie, Poliția de Frontieră. Unde au fost abuzuri la Polițiile Locale am sesizat primăriile de care aparțin polițiile respective”, a spus Vela.

Marcel Vela a dat exemplul unui fotoreporter amendat la Timișoara sau al unei vânzătoare din Oțelu Roșu care era la serviciu, dar căreia i s-a imputat în procesul-verbal că nu avea adeverință de la serviciu.

“În tot cazul, la fiecare abuz sesizat am luat atitudine. Adică la Polițiile Locale am trimis sesizări la primari, la Poliția Națională, Jandarmerie, Poliția de Frontieră au fost făcute controale de către inspectoratele județene și de către Corpul de Control al ministrului, respectiv cei care sunt la dispoziția inspectorului general al Poliției Române, pentru că și dânsul are o echipă de control acolo”, a explicat Vela.

Libertatea a publicat recent mai multe articole, inclusiv mesaje din Poliție, care dovedesc că șefii cer subalternilor să aplice mai multe sancțiuni.

Totodată, un polițist de la IPJ Timiș a declarat pentru ziar că „șefii pun presiuni să dăm mai multe amenzi”.

Amenzile din România au ajuns și în atențiapresei internaționale. Chiar și presa din Chile a scris despre acest lucru.

