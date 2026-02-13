Șeful diplomației americane era așteptat la o reuniune în „formatul Berlin”, programată vineri după-amiază în marja Consiliului de Securitate de la München, dar și-a anulat participarea în ultimul moment, din cauza unei „nepotriviri de program”.

„Secretarul de stat nu va participa la reuniunea în «formatul Berlin» privind Ucraina, având în vedere numărul de întâlniri pe care le-a programat simultan. El se ocupă de problemele Rusiei și Ucrainei în multe dintre întâlnirile sale aici, la München”, a declarat un oficial american.

Un oficial european a catalogat absența lui Rubio drept „o nebunie”.

Marco Rubio, care s-a întâlnit vineri cu cancelarul german Friedrich Merz, este așteptat sâmbătă la tribuna Consiliului de Securitate de la München pentru a ține un discurs. El și-a exprimat speranța că mesajul său va fi „bine primit” de europeni, după ce reprezentantul Americii de la conferința de anul trecut, vicepreședintele J.D. Vance, a creat stupoare pentru criticile dure aduse Europei pentru faptul că nu aliniază agendei MAGA a administrației Trump.

Reuniunea în „formatul Berlin” a avut loc cu participarea cancelarului german Friedrich Merz, secretarului general al NATO Mark Rutte, președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European Antonio Costa, președintelui francez Emmanuel Macron, președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, președintelui finlandez Alexander Stubb, prim-ministrului britanic Keir Starmer, prim-ministrului olandez Dick Schoof, prim-ministrului suedez Ulf Kristersson, prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Støre, prim-ministrului polonez Donald Tusk, prim-ministrului danez Mette Frederikse, prim-ministrului estonian Kristen Michal, ministrului canadian al apărării Anita Anand și ministrului italian de externe Antonio Tajani.

„«Formatul de la Berlin» își menține angajamentul ferm față de o Ucraină liberă și suverană”, a declarat Ursula von der Leyen.

„Ne-am reafirmat disponibilitatea de a oferi garanții de securitate solide după încheierea luptelor, cu un rol crucial de sprijin și monitorizare din partea Statelor Unite. În același timp, partenerii europeni, americani și ucraineni au pregătit un Cadru comun pentru Prosperitate, ancorat în reformă, integrare în UE și mobilizarea capitalului public și privat”, a subliniat șefa Comisiei Europene.

Este pentru a doua oară în două luni când secretarul de stat Marco Rubio evită o întâlnire cu lideri europeni. În decembrie anul trecut, șeful diplomației americane nu a participat la o reuniune cu omologii săi europeni din NATO.

Nici secretarul american al apărării Pete Hegseth nu a venit la reuniunea de joi a omologilor săi din cadrul NATO, fiind înlocuit de Elbridge Colby, subsecretar pentru politici de apărare la Pentagon.

