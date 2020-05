De Mihai Toma,

Autoritățile din Coreea de Nord afirmă că nu au înregistrat nici un caz de COVID-19 pe teritoriul țării, chiar dacă epidemia apărută la finalul lui 2019 în China s-a propagat în cvasitotalitatea ţărilor din lume.

De la izbucnirea pandemiei de COVID-19, Coreea de Nord a impus măsuri drastice de carantină tuturor străinilor, cerându-le izolare totală la locurile de rezidenţă.

Închiderea ambasadei este o măsură provizorie, din cauza restricțiilor Phenianului la intrarea în ţară, care au făcut imposibile rotaţia efectivelor de diplomaţi şi menţinerea activităţilor ambasadei.

“Ambasada britanică la Phenian s-a închis temporar la 27 mai 2020 şi întregul personal diplomatic a părăsit RPDC” (Republica Populară Democrată Coreeană, Coreea de Nord – n.red.), a scris pe Twitter ambasadorul Colin Crooks.

Website-ul NK News, specializat în problemele nord-coreene, a relatat că diplomaţii britanici au trecut miercuri frontiera cu China.

Regatul Unit “va încerca să-şi restabilească prezenţa la Phenian de îndată ce va fi posibil să facă acest lucru”, a precizat Foreign Office.

