Chatbot pentru cererile de angajare

Guvernul britanic se folosește de inteligența artificială pentru a oferi ajutor șomerilor.

Măsura vine în contextul în care numărul britanicilor apți de muncă ce primesc ajutoare sociale este în creștere, iar posturile de bază scad.

Șomerii din Marea Britanie vor beneficia de un chatbot cu inteligență artificială care îi va ajuta să completeze cererile de angajare, parte a unui program guvernamental destinat să reducă sarcinile administrative plictisitoare.

Mai ales că datele oficiale recente arată că 3,7 milioane de britanici primesc acum Credit Universal fără să fie obligați să caute un loc de muncă, o creștere de peste un milion de când la putere a venit Partidul Laburist.

Noul instrument de inteligență artificială va ajuta oamenii să completeze formulare, să trimită cereri de angajare și chiar să se înregistreze la cabinetele medicale, potrivit The Telegraph.

Oficialii susțin că sistemul va fi implementat începând cu 2027 și va reduce „treburile administrative plictisitoare”.

„Putem regândi și remodela complet modul în care serviciile publice îi ajută pe oameni în momentele cruciale ale vieții folosind puterea tehnologiei emergente de inteligență artificială.”, a precizat Peter Kyle, secretarul pentru Tehnologie.

„Folosind la maximum potențialul IA programatică, am putea oferi cetățenilor din întreaga țară un nivel de servicii care înainte era de neimaginat – ajutându-i să găsească oportunități profesionale mai bune, să evite pierderea timpului cu birocrația guvernamentală și multe altele.”

Angajatorii, îngrijorați de avalanșa de cereri

Criticii avertizează însă că măsura ar putea duce la un număr foarte mare de cereri de angajare irelevante, ceea ce ar îngreuna procesul de recrutare.

Un studiu Totaljobs arată că aproape trei sferturi dintre angajatori sunt deja „inundați de candidaturi irelevante”.

Neil Carberry, directorul Confederației de Recrutare și Angajare, a explicat: „Dacă anunțați un loc de muncă, veți primi cu sute mai multe CV-uri decât acum câțiva ani, iar un număr mare de persoane vor demonstra că nu s-au gândit cu adevărat la acel loc de muncă.”

„Au făcut 50 de aplicații în câteva zile, în timp ce înainte ar fi făcut 10 bune.”

AI – un ajutor sau un risc pentru candidați?

Oficialii au declarat că inițiativa a fost concepută pentru a „economisi timp oamenilor și a moderniza statul”.

Experții atrag atenția că succesul depinde de modul în care șomerii vor folosi noul sistem.

Claire McCartney, de la Institutul Acreditat pentru Personal și Dezvoltare, a subliniat:

„Atunci când sunt utilizate în mod corespunzător, instrumentele de inteligență artificială pot fi un ajutor util pentru persoanele care își caută un loc de muncă.”

Totuși, ea avertizează: „Dacă candidații se bazează foarte mult pe instrumente de inteligență artificială sau le utilizează în mod abuziv, acest lucru ar putea însemna că nu sunt potriviți pentru rolurile pentru care au aplicat.”

Experta a mai spus și că un sfert dintre firme încearcă să reducă sau să monitorizeze utilizarea inteligenței artificiale de către candidați.

Marea Britanie ar putea deveni astfel prima țară din lume care folosește la scară largă agenți AI pentru a eficientiza serviciile publice, inclusiv sprijinirea șomerilor.

1,4 milioane de români trăiesc în Anglia

La sfârșitul anului 2021, aproape un milion de români erau stabiliți în Marea Britanie, conform datelor furnizate de autoritățile locale, misiunile diplomatice și oficiile consulare.

În ianuarie 2023, europarlamentarul Rareș Bogdan a estimat că numărul cetățenilor români din Marea Britanie a ajuns la 1,4 milioane.

Aproape jumătate de milion de români locuiesc în zona metropolitană a Londrei.

Însă comunități importante sunt și în zonele Birmingham, Coventry, Manchester, Southampton și Bristol.

De altfel, româncele sunt pe locul trei în topul nașterilor din Marea Britanie.

