Imaginile au fost făcute publice de o rețea de televiziune olandeză, care a filmat momentul când vameșii olandezi le explică șoferilor că, potrivit noilor reguli post-Brexit, nu mai au voie să treacă granița cu carne, fructe, legume, pește și produse lactate. Explicațiile păreau să-l șocheze pe unul dintre șoferi, de origine poloneză.

La un moment dat, unul dintre polițiștii de frontieră l-a întrebat pe un șofer dacă deține mai multe dintre sandvișurile sale cu carne, învelite în folie de aluminiu.

Șoferul a răspuns afirmativ, după care toate sandvișurile omului au fost confiscate.

Nici măcar pâinea nu a putut-o păstra.

