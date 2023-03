Într-un extras video publicat luni, 13 martie, de Anton Gerașcenko, consilier al ministrului ucrainean al afacerilor interne, pe Twitter, Simonian a declarat că Kremlinul va învinge Occidentul.

Aceasta a mai spus că unii oameni numesc criza din Ucraina o „operațiune militară”, iar alții un „război”, dar ea „nu vede o mare diferență” între cele două descrieri.

„Ucraina a fost înfrântă în primele două sau trei zile de război, când am dezarmat complet Ucraina distrugând principalele capacități militare. Apoi, a început războiul cu NATO și nu doar cu NATO”, a spus Simonian.

„Deci acum există un război cu NATO pe teritoriul Ucrainei”, a adăugat șefa Russia Today.

Margarita Simonian a propus și un exercițiu de imaginație, în cazul în care Rusia va „câștiga acest război”.

„Gândiți-vă, doar, ce se va întâmpla când vom câștiga acest război? În mod deliberat nu spun dacă vom câștiga, ci când vom câștiga, pentru că nici nu vreau să mă gândesc la «dacă», cu voia lui Dumnezeu. Gândiți-vă doar la asta, vom învinge întreaga lume occidentală”, a mai spus Margarita Simonian.

Russian propagandist Simonyan says that Russian victory in Bakhmut (she calls the city its Soviet name – Artemivsk) will be a big victory over NATO. pic.twitter.com/i9ra9R4j5N