Margherita de la Clejani petrece cu noul sau iubit. Bruneta pare exstrem de indragostita si a facut publice imagini cu “amicul” sau.

Margherita de la Clejani petrece cu noul sau iubit, in mini-vacanta de 1 Mai.

Fiica Clejanilor, care a hranit mieii cu biberonul cu ocazia unui show tv, a evitat sa-i dea numele, dar a postat imagini cu noul sau partener, pe care-l tine sub mana, explicand ca se afla la “relax” cu prietenii. Tanarul apare la bustul gol si este un fan al tatuajelor. Bruneta pare extrem de indragostita de partenerul sau. In ultimii ani, bruneta s-a ferit sa posteze fotografii cu iubitii din perioada respectiva. Frumusica artista este o fata foarte curtata, dar pana acum nu prea a avut noroc in dragoste. Cam toate idilele sale s-au incheiat doar dupa cateva luni.

Clejanii evita sa-i controleze viata

Celebrii sai parinti par sa nu se implice in povestile de dragoste ale fetei lor. Mama ei isi spune doar parerea, daca posibilul “ginere” ii place sau nu, fara a-i impune insa fiicei sale ce sa faca. Aceeasi atitudibe o are si tatal acesteia.