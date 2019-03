La un moment dat, când a vorbit despre situația fiannciară a șoferilor din România, Grapini a afirmat că aceștia că au salariul 2.700, fără a preciza însă și moneda.

Un jurnalist chiar sșune, la un moment dat, că va avea nevoie de traducere, pentru afla în ce limbă a vorbit și să înțeleagă ce a vrut să spună Maria Grapini.

”Am fost 30 de ani antreprenor. Știu exact ce este filosofia pentru antreprenor. Este necesar să avem o relație foarte bună cu muncitorii noștri. Cred în antreprenor, România, Bulgaria, Polonia, pentru că acum sunt plânsete în țara noastră. Nu au suficient șofer. Când nu au suficient șofer, e foarte important să luăm șofer. Ok, în România nu este salariul foarte bun pentru șofer. Știți ce salariu are un șofer? 2.700. […] Salariul este subsidiaritate. Fiecare țară are posibilitatea de a creat un standard pentru salarizare (…)”