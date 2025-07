Lovită ca din senin de o boală cumplită, Maria Onicaș, din localitatea clujeană Ceanu Mare, are acum nevoie, poate mai mult ca oricând, de ajutorul semenilor. Diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică, fetița în vârstă de 5 ani a fost internată în Italia, însă, pentru a putea rămâne acolo timp de un an – perioada optimă gândită de oncologii italieni în această fază a tratamentului -, Maria are nevoie de 60.000 de euro. Banii sunt necesari pentru medicația ce nu este acoperită de asigurare, dar și pentru cheltuielile necesare șederii ei și a părinților ei în „Cizmă” pe durata tratamentului.

„A căzut cerul pe noi când medicii ne-au spus că Maria noastră are leucemie acută limfoblastică…”

„Nici prin gând nu ne-a trecut că ar putea suferi de o asemenea boală atunci când pe fetiță au început să o doară oasele la încheieturi (n.r. – genunchiul drept și glezna stângă) sau când i-a apărut o pată vineție pe corp. Am zis că s-a lovit cine știe unde… Febra pe care o mai făcea noaptea am asociat-o cu mici răceli… Nici doctorii ortopezi la care am dus-o inițial nu au depistat de prima oară ce are.

Când i-au amorțit degetele de la o mână, iar durerile au devenit foarte puternice, am mers iar cu ea la doctor, la urgență, iar specialiștii au realizat despre ce e vorba după ce i-au făcut tot felul de analize. A căzut cerul pe noi când medicii ne-au spus că Maria noastră are leucemie acută limfoblastică… A fost un șoc uriaș din care nu ne mai revenim”, ne-a povestit Alina Onicaș, mama Mariei, cum a început coșmarul în care fetița ei este prinsă de câteva luni.

Micuța Maria, la spital, răsfoind cărțile preferate

Maria este de două luni pacienta unui spital din Italia

Maria – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – este internată la Spitalul „Bambino Gesu”, din Roma. În Italia, copila a ajuns acum aproape două luni cu un avion închiriat de părinți, zbor ale cărui costuri s-au ridicat la peste 21.000 de euro, sumă pe care oamenii au împărțit-o cu o altă familie al cărei băiețel a fost, la rându-i, internat în aceeași unitate medicală.

Pentru a putea fi urcată în avion, medicii români de la Cluj care o aveau sub supraveghere și care îi administraseră deja o primă cură de chimio i-au făcut Mariei un set complex de analize a căror interpretare a fost „unda verde” pentru zborul spre Italia.

Decizia de a folosi acest tip de transport a fost luată, spun părinții Mariei, la sugestia unor specialiști, care au considerat că fetița lor ar fi fost extrem de expusă din punct de vedere medical dacă ar fi zburat cu o cursă normală. „Am ajuns aici (n.r. – în Italia, la Spitalul „Bambino Gesu”) cu mari eforturi, cu bani împrumutați, primiți ca donații și din propriile economii”, ne-a spus Alina Onicaș, mama copilei suferinde.

Forma de leucemie care o macină pe Maria este considerată a fi de risc înalt

Rezultatele investigațiilor de control arată că organismul Mariei luptă cu boala și răspunde conform așteptărilor oncologilor și la cea de-a doua cură de chimio (n.r. – primul ciclu de tratament a fost făcut în România, la Cluj). De astă-dată, față de procedurile efectuate în România, medicii italieni au decis să gândească un plan medical oncologic mult mai dur, care să se întindă pe o perioadă de cel puțin un an. Și asta pentru că există riscuri înalte de manifestări agresive ale leucemiei, boală care acum este ținută sub control.

„Fără tratament nu știu cât va rezista Maria…”

„Maria se simte mult mai bine, nici reacții adverse nu are. Doar o dor puțin picioarele, dar atât, mulțumim lui Dumnezeu. Având în vedere rezultatele bune ale analizelor, medicii italieni nu iau în acest moment în calcul un eventual transplant cu celule stem. Veștile sunt foarte bune, dar pentru a putea rămâne aici (n.r. – în Italia, la Spitalul „Bambino Gesu”) un an, așa cum ne-au programat oncologii, avem nevoie de 60.000 de euro.

Pentru noi este o sumă uriașă, de aceea îi rog pe toți oamenii cu suflet mare să îi fie alături fetiței noastre. Vă implor să ne ajutați să strângem acești bani care pot fi prețul vieții copilei noastre! Fără acești bani ar trebui să plecăm de aici, să pierdem șanșa de a o trata pe Maria… Iar fără tratament nu știu cât va rezista…”, este apelul disperat pe care Alina, mama Mariei, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Maria era, înainte de a se îmbolnăvi, manechin pentru copii

Părinții Mariei – Alina și Daniel, care au lăsat totul în România și și-au mutat viețile în Italia ca să-și salveze copila – visează la ziua în care micuța lor se va vindeca și se va reîntoarce în bazinul de înot unde se antrena asiduu pentru vârsta ei, pe scenele unde deprindea din ce în ce mai bine tainele dansurilor populare pe care le îndrăgește, dar și pe podiumurile de modă, unde Maria defila sub luminile reflectoarelor ca manechin pentru copii, îmbrăcată mereu precum o prințesă. Dar, pentru ca visul lor și al fetiței suferinde să devină realitate, Maria are nevoie de ajutor.

